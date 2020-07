Nintendo Tree House, un Nintendo Direct format mini ce soir à 19h

Découvrez le gameplay du prochain jeu Paper Mario : The Origami King ce soir -10/07- à 19h sur #NintendoTreehouseLive. De plus, ils présenteront une première révélation d’un gameplay pour un titre dans une franchise nouvelle pour le développeur WayForward -Notamment à l’origine de Shantae ou Xtreme Sports- !

Check out gameplay of the upcoming game #PaperMario: The Origami King tomorrow 7/10 at 10am PT on #NintendoTreehouseLive | July 2020. Plus, we’ll feature a first reveal and gameplay for a title in a franchise new to developer WayForward!https://t.co/pWziqZZPd3 pic.twitter.com/ZeubOStUtD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 9, 2020

Si le web s’est enflammé autour de cette annonce, Nintendo América et Nintendo Canada ont néanmoins rapidement démentit ce que certains imaginez être un prochain jeu sous licence Nintendo tel qu’un Zelda ou un Metroid en style 3d Pixel-Art.

Décidément bien actifs ses derniers temps, WayForward n’ayant en effet pas hésité à dire ses ambitions d’un Anime Shantae qu’ils aimeraient chez Trigger (avec qui ils ont déjà travaillé sur Shantae and the seven sirens dont vous pouvez retrouver notre test par ici!), mais ayant aussi annoncé de nombreux portages de leur catalogue en édition limitée chez Limited Run Games (Shantae 1 et 2, Xtreme Sports, The Mummy Demastered, A Boy and His Blob).

Personnellement, j’aurai beaucoup aimé avoir un second opus à Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom (seul jeu Adventure Time passé entre leurs mains, sortit sur Nintendo 3DS et le seul à valoir d’être joué!) mais puisqu’il s’agirait d’une licence d’un tiers, inutile donc de regarder dans le catalogue WayForward ou dans celui de Nintendo.

Plus qu’à attendre et être là pour le Nintendo Tree House. En espérant un one more thing sur cet hybride de Nintendo Direct.

Et vous, c’est quoi que vous aimeriez comme annonce avec WayForward ?