Rumeur: Tomb Raider – The Ultimate Experience sur Nintendo Switch

On ne le répétera jamais assez, il s’agit ici d’une rumeur, une rumeur qui prend l’allure d’une liste de noël comme souvent avec les Nintendo Direct, mais ici il s’agit uniquement d’une licence sans lien avec Nintendo et qui aura plus longtemps parlé aux joueurs PC qu’aux autres: Tomb Raider et sa belle Lara Croft se prépareraient à débarquer sur Nintendo Switch !

Ce n’est bien sûr pas une première, le premier opus avait connu une version 10ème anniversaire le remastérisant sur un nouveau moteur, ce jeu était alors sorti sur la Nintendo Wii ainsi que Tomb Raider: Underworld l’année suivante mais depuis, plus rien. La dernière trilogie avait boudé la Wii U alors même que le premier opus du reboot était moins gourmand (sur pc) que Assassin’s Creed 4 : Black Flag, sortit sur ladite console.

En tout cas, la rumeur anonyme à sorti un document qui aurait pu être fait avec n’importe quelle itération du logiciel Paint, qui nous teaserait donc la sortie d’une méga compil de jeux Tomb Raider à la fois sur PS4, Xbox One, Google Stadia, Steam mais aussi Nintendo Switch !

La maquette met en avant trois générations, la toute première originale à gauche avec

Tomb Raider I (1996 et vendu a presque 5 millions d’exemplaires),

Tomb Raider II (1997 vendu à plus de 5 millions d’exemplaires),

Tomb Raider III (1998 vendu à 3,5 millions d’exemplaires).

La seconde au centre avec

Tomb Raider: Legend sorti en 2006 accusant à peine les 3 millions d’exemplaires sur plus de 10 supports,

Tomb Raider: Underworld sorti en 2008 faisant à peine mieux que son prédécesseur niveau ventes,

Lara Croft and the Guardian of Light sorti en 2010 qui lui n’a pas de chiffres officiels mais aurait à peine dépassé le million d’exemplaires vendus.

Enfin, le reboot de 2013 simplement nommé

Tomb Raider accusant aux alentours de 10 millions d’exemplaires vendus, suivi de

Rise of the Tomb Raider en 2015 ayant environ 7 millions de jeux vendus en 2015,

Shadow of the Tomb Raider en 2018 et tout juste en dessous des 5 millions de ventes.

Si ça vous paraît fou, il est bon de noter qu’en 2018, Square Enix déposait « Tomb Raider of Ultimate Experience » aussi bien réduit en T.R.U.E, le dépôt à été renouvelé et/ou mis à jour cette année ce qui vient en adéquation avec ce leak. Qui lui-même pourrait n’être qu’inspiré de ce renouvellement.

On ne doute pas, avec certains portages récents très réussis, que chacun des titres récents Tomb Raider pourraient tourner sur la console, mais tous les trois, + d’autres jeux dans une même compilation ? Voilà qui semble bien trop beau pour être vrai !

On en saura bientôt plus puisque le teasing annonce la date du 27 août pour la sortie de cette compilation ! Ce qui laisserait à penser plus à une solution en streaming pour un support comme la Nintendo Switch à moins que le secret du portage ait été extrêmement bien gardé jusqu’ici. Ce qui serait un fait rare.