Un trailer de lancement pour Creepy Tale sur Nintendo Switch

Sortie depuis février sur Steam, c’est en juillet plus précisément le 10, que le studio No Gravity Games nous fait le plaisir de nous sortir son puzzle game Creepy Tale remplies d’énigmes et au graphisme 2D unique, sur notre cher Nintendo Switch et nous offre un trailer des plus effrayant avec une musique assez terrifiante … Regardez par vous-même.

“En marchant avec votre frère, tout se transforme en horreur et entraîne le héros dans une série d’événements terribles.

Votre frère a été pris par des êtres inhumains et vous vous retrouvez face à face avec une forêt menaçante remplie de dangers et d’étranges créatures.

Résolvez les énigmes que vous rencontrez en chemin, ne vous laissez pas prendre et sauvez votre frère !

Découvrez l’histoire sombre qui a frappé la forêt autrefois calme et paisible, en la transformant en un endroit terrifiant rempli de mal d’un autre monde.

C’est peut-être vous qui résoudrez tous les secrets de la forêt et rétablirez la paix … mais ne vous faites pas espérer.”

Disponible de suite sur l’eShop