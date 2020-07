9 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Alors que le Xbox Games Showcase bat son plein, je vous propose 9 nouvelles petites annonces de jeu Nintendo Switch.

Mini Island Challenge Bundle sort aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Dark Renaissance sortira dur Nintendo Switch en 2021.

Crown Trick est un RPG d’aventure magnifiquement animé de style rogue qui se caractérise par des combats au tour par tour et une stratégie interactive basée sur des compétences. Le jeu sort en fin d’année sur Nintendo Switch.

Entrez dans un labyrinthe qui se déplace au fur et à mesure de vos déplacements, où la maîtrise des éléments est fondamentale pour vaincre les ennemis et découvrir les mystères de ce monde souterrain. Avec une nouvelle expérience qui vous attend à chaque fois que vous entrez dans le donjon, laissez le pouvoir conféré par la couronne vous guider dans cette aventure stimulante !

Labyrinthe généré par la progression

Le labyrinthe généré par la progression vous garantit une expérience différente chaque fois que vous entrez dans le donjon. Mais contrairement aux cartes ouvertes traditionnelles, Crown Trick vous enferme dans un petit donjon pour combattre les monstres. Sans accès à la carte entière, vous n’avez pas d’autre choix que de décider stratégiquement comment monter votre attaque sur l’ennemi.

Stratégie au tour à tour synchrone

Le jeu se déplace au fur et à mesure que vous vous déplacez, et vos ennemis restent immobiles jusqu’à ce que vous ayez choisi la meilleure façon d’attaquer. Prenez le temps qu’il vous faut pour tracer votre route, décidez de la meilleure façon d’éviter les pièges ou de la manière d’utiliser les éléments à votre avantage. Une stratégie bien pensée est la clé pour échapper vivant de ce donjon.

Lancez vos aptitudes sur les éléments du terrain

A mesure que vous vous enfoncez dans le donjon, vous rencontrerez des terrains reflétant une variété d’éléments qui peuvent être combinés avec vos compétences pour infliger de lourds dégâts à l’ennemi. Jeter du feu sur le pétrole pour brûler les monstres et mélanger la foudre à l’eau pour électrocuter vos ennemis. Il existe de nombreuses combinaisons mortelles à explorer et à utiliser pour tuer les monstres que vous rencontrez.

Apprenez les compétences de votre ennemi

Tout au long de votre quête, vous rencontrerez des monstres d’élite équipés de compétences d’élite appelées Familiers. En les vainquant, vous aurez accès à leurs capacités, ce qui augmentera votre arsenal de compétences que vous pourrez libérer en passant aux niveaux suivants.

Caractéristiques du jeu :

Une approche totalement nouvelle de la stratégie et du jeu ;

Combat synchrone au tour par tour, où chaque mouvement est plein de possibilités et chaque bataille est un défi ;

Explorez les donjons atmosphériques avec différents décors et faites de votre mieux pour rester vivant jusqu’au bout ;

Construisez votre propre style de combat unique et choisissez parmi plus de 40 compétences actives, plus de 60 compétences passives, plus de 30 objets utilisables, plus de 170 reliques spéciales ;

Tuez plus de 100 monstres différents avec 9 types d’armes uniques et jusqu’à 120 armes individuelles au total ;

Osez défier plus de 10 Boss redoutables ;

Résoudre plus de 60 défis et énigmes mystérieuses ;

Familiarisez-vous avec une série de donjons, d’armes, de reliques, d’objets et de défis générés aléatoirement chaque fois que vous commencez votre voyage ;

Révélez tous les secrets et trouvez la vérité cachée derrière le Royaume du Cauchemar ;

Saint Kotar sortira aussi sur Nintendo Switch.

Le TD Space Raiders sortira très bientôt sur Nintendo Switch.

Detective Driver: Miami Files le arrive 24 juillet, les joueurs peuvent le précommander à un prix 8.99€ au lieu de 11.99€, cette réduction sera valable jusqu’au 13 août 2020.

Commence ton aventure sur Vice Island aujourd’hui. Renseigne-toi sur un complot machiavélique et utilise tes compétences de conduite pour y mettre fin. Tu deviendras un détective engagé pour enquêter sur un crime de plus en plus complexe après chaque nouvel élément.

The Eternal Castle [REMASTERED] est annoncé sur Nintendo Switch.

Courez, armez et mangez à travers ce tireur de RPG marginal. Dans un monde où chaque ennemi est comestible, ce que vous mangez et la quantité de nourriture que vous mangez détermine tout, de votre taille à la ramification des arbres de compétences à la fabrication d’armes. Bite the Bullet soritra sur Nintendo Switch.

“Bite The Bullet” est le premier “Run & Gun & Eat” au monde. Dans ce jeu de tir de rogue, vous devez manger des ennemis, des balles et plus encore pour renforcer votre personnage, vos armes et vos capacités. Abattez les zombies, robots et boss mutants géants avec un barrage de balles avant de dévorer leurs cadavres pour fabriquer de nouvelles armes, débloquer de nouvelles capacités et des attaques spéciales, et vous transformer en une puissante forme de zombie pour écraser vos ennemis. Explorez quatre classes de personnages et un arbre de compétences basé sur votre régime alimentaire – et souvenez-vous, vous êtes ce que vous mangez!

La façon dont vous jouez est déterminée par la façon dont vous choisissez de manger. Le carnivore Gorivore ou le végétalien Slaughterer of the Soil qui ont leurs propres capacités et avantages uniques, changeant la façon dont vous vainquez vos ennemis et naviguez dans les niveaux. Customisez votre personnage à chaque choix et à chaque bouchée. Maximisez votre construction pour votre style de jeu, courez le monde à nouveau avec un régime différent pour un nouveau défi, et faites équipe avec un ami en co-op pour augmenter les balles et les calories.

Dévorez des ennemis pour renforcer votre personnage, vos armes et vos capacités !

Détruisez tout – les ennemis, murs, et même les balles !

Jouez en solo ou avec un ami dans la coopérative locale.

Quatre classes de personnages (Carnivore, Herbivore, Omnivore et Robovore – ce qui signifie que vous mangez du métal) qui ont leurs propres capacités et avantages uniques.

Gorgez-vous sur 50 niveaux.

Personnalisez votre personnage avec un arbre de compétences profond et ramifié.

Pillez des armes puissantes avec des modificateurs amusants, comme les canons Spicy Critter et les missiles Organic Meat-Seeking !

Créez de nouvelles armes exotiques en éliminant des types spéciaux de personnages et d’ennemis !

Mangez les ennemis pour pouvoir brûler des calories afin de dynamiser vos compétences et vos attaques spéciales !

Utilise un bouclier très avancé pour te protéger des tirs adverses ou faire tomber les ennemis !

Gagnez des bandanas de héros d’action en achevant complètement chaque monde !

Mâchez soigneusement – chaque ennemi a ses propres informations nutritionnelles, et votre type de corps changera en fonction des types d’ennemis que vous consommez !

Transformez-vous en votre puissante forme de Zombro et écrasez vos ennemis en petits morceaux !

Gobez une intrigue passionnante avec une tonne de quêtes secondaires !

Drink More Glurp est un jeu de party « hotseat » sportif (ou presque) avec de la physique déjantée. Des extraterrestres ont copié les Jeux olympiques d’été des terriens… mais de travers. Affrontez jusqu’à 20 joueurs en local dans des épreuves démentes et défiez le monde au classement mondial. Le jeu sort le 8 aout sur Nintendo Switch.

Festif et convivial, Drink More Glurp est un jeu de sport (si l’on peut dire) à la physique loufoque. Sur une planète éloignée, des extraterrestres ont copié les Jeux olympiques d’été des terriens… Mais ils ont tout fait légèrement de travers. Après avoir regardé la télévision terrienne, les extraterrestres sont persuadés que la publicité est l’élément crucial de tout événement sportif. Les sponsors prennent aléatoirement le contrôle des épreuves et les modifient pour atteindre leurs objectifs, donnant lieu à des jeux galactiques d’été plus chaotiques que jamais.