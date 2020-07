BALAN WONDERWORLD, par le créateur de Sonic, annoncé sur Nintendo Switch

Entrez dans le monde enchanté de BALAN WONDERWORLD. Sortie prévue au printemps 2021.

PARIS, 23 juillet 2020 – Aujourd’hui, Square Enix Ltd. a proposé aux joueurs du monde entier un premier aperçu du merveilleux et spectaculaire BALAN WONDERWORLD, tout nouveau jeu d’action et de plateformes par les créateurs de Sonic the Hedgehog, l’une des plus grandes franchises du jeu vidéo. Ce jeu de plateformes familial bondira sur les consoles actuelles et de la prochaine génération, ainsi que sur PC, au printemps 2021.

Regardez la BANDE-ANNONCE DE LANCEMENT DE BALAN WONDERWORLD ici :

Dans un monde fantaisiste et insolite accessible via un mystérieux théâtre, les joueurs suivent Léo et Emma au fil d’une aventure à nulle autre pareille. Conviés par l’énigmatique maître de cérémonie Balan, ils devront arpenter Wonderworld afin de rétablir la joie et l’équilibre dans les cœurs et les esprits de tous ceux qu’ils rencontreront.

Les joueurs découvriront plus de 80 costumes extraordinaires au fil de leurs aventures dans les environnements uniques de Wonderworld. Ces costumes modifient l’apparence de Léo et d’Emma, leur conférant toutes sortes de pouvoirs fantastiques afin de triompher des obstacles jonchant leur route et de découvrir de nouvelles manières passionnantes de jouer. Une myriade de possibilités s’offre aux joueurs : frappez les ennemis, marchez dans les airs, stoppez le temps ou manipulez toutes sortes d’objets grâce aux costumes obtenus !

BALAN WONDERWORLD est une toute nouvelle expérience élaborée par de célèbres développeurs, dont le directeur Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Ce jeu représente la première collaboration de Yuji Naka et Naoto Oshima en 20 ans de carrière, et le premier titre de la marque BALAN COMPANY. BALAN COMPANY réunit des développeurs, graphistes et compositeurs pour jeux vidéo de talent afin de raconter des histoires passionnantes et de proposer des expériences de plateformes inoubliables.

BALAN WONDERWORLD sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X avec compatibilité Smart Delivery, console PlayStation®5, console PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC (STEAM®) au printemps 2021.