Les sorties et les promotions de la semaine sur l’eShop Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Rock of Ages 3: Make & Break

Aeolis Tournament

Aircraft Evolution

Arcade Archives Koutetsu Yousai Strahl

Brightstone Mysteries: Paranormal Hotel

Carrion

Checkers

Colloc

Creaks

Crysis Remastered

Cubicity

Cyber Complex

Detective Driver: Miami

Dex

Epic Word Search Collection 2

Fibbage XL

GERRRMS

Grisaia Phantom Trigger 03

Hamster Bob

Hunt

Jisei: The First Case HD

Max and the Book of Chaos

Mittelborg: City of Mages

Need a Packet?

Neverending Nightmares

One Dog Story

Panzer Paladin

Quiplash

Rainswept

Retrovamp

Rogue Company: Starter Founder’s Pack

Sushi Reversi

Tales from the Dragon Mountain: The Strix

Up Cliff Drive

Précommandes Nintendo Switch



NC

Démo de la semaine :

Aeolis Tournament

Cris Tales

Grimvalor

Slayin 2

Steam Tactics

Les DLC de la semaine :

Cadence of Hyrule – Pack 1: Character Pack

Cadence of Hyrule Season Pass

Double Gold Points Fest:

Profitez d’une surprise estivale avec le Double Gold Points Fest, désormais disponible sur la boutique Nintendo eShop ! D’ici au 12 août, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 10 % de leur argent sous forme de points d’or en achetant des titres Nintendo Switch sélectionnés dans la boutique Nintendo eShop. Tous les jeudis jusqu’au 30/07, trois nouveaux jeux seront ajoutés qui permettront de gagner le double de points d’or, alors n’oubliez pas de revenir souvent pour voir ce qui est proposé. Tous les jeux figurant dans le tableau ci-dessous vous rapporteront le double de Gold Points, à condition qu’ils soient achetés avant la fin de l’offre, le 12 août.

Title Content Type Total Gold Points Sale Start Date Sale End Date Astral Chain(Nintendo) Game – Digital Only 600 (Euro zone)500 (UK) 450 (RU) 780 (CH) 23/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time Kirby Star Allies(Nintendo) Game – Digital Only 600 (Euro zone)500 (UK) 450 (RU) 780 (CH) 23/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time Dragon Quest Builders 2(Nintendo) Game – Digital Only 600 (Euro zone)500 (UK) 450 (RU) 780 (CH) 23/07/2020, 15:00 CEST 12/08/2020, 23:59 local time

Les promotions de la semaine: