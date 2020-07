Phantasy Star Online 2: New Genesis annoncé sur Nintendo Switch en cloud

Le nouveau jeu de la série PSO2, Phantasy Star Online 2 : New Genesis a été annoncé lors de la conférence en ligne de Microsoft, le Xbox Games Showcase. Célébrant le 20e anniversaire de Phantasy Star Online, Phantasy Star Online 2 : New Genesis est le nouvel opus, enfin la dernière version, mettant à jour le système de jeu et le moteur graphique de PSO2. Le jeu est également prévu pour une sortie sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC au Japon, la version Nintendo Switch étant basée sur le cloud et la sortie chez nous n’étant pas annoncée.

Phantasy Star Online 2 est un jeu de rôle/action en ligne gratuit qui est sorti pour la première fois en 2012 sur PC. La Nintendo Switch a reçu une version en cloud en 2018. Bien que la version Switch n’ait jamais été localisée, les joueurs sur Xbox One et PC peuvent faire l’expérience de PSO2 en occident. Le jeu fait suite à Phantasy Star Online et Phantasy Star Universe, sortis respectivement en 2000 et 2006. Le premier jeu Phantasy Star est sorti sur le Sega Mark III (Master System) au Japon en décembre 1987, deux jours seulement après le premier jeu Final Fantasy.