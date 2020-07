Trois vidéos de plus pour Nexomon: Extinction sur Nintendo Switch

Nexomon: Extinction, le Pokémon 2D-like, se dévoile un peu avant sa sortie en fin de mois d’aout sur Nintendo Switch.

Les adeptes de la capture de monstres peuvent s’attendre à un retour aux sources même du genre, le 28 août 2020 sur Nintendo Switch et Playstation 4.

A propos de Nexomon: Extinction :

Attraper un Nexomon se fait s’en doute un peu différemment de ce à quoi vous pouvez vous attendre, alors n’hésitez pas d’aller voir les nouveaux clips ci-dessous, montrant comment on attrape un Nexomon, avec en bonus quelques unes des nombreuses quêtes qui vous attendent, avec certains des personnages les plus excentriques que vous rencontrerez !

Comment attraper un Nexomon

Il existe de nombreuses façon d’améliorer vos chances de capture dans Nexomon: Extinction : en s’entraînant grâce a un mini-jeu, en obtenant le bon type de nourriture, et bien plus encore ! Trouvez la petite douceur que votre Nexomon appréciera, ou bien le piège le plus efficace contre son élément. Entraînez-vous et devenez le plus grand des dresseurs ! Dans Nexomon: Extinction, vous devrez devenir membre la guilde des Dresseurs afin de rejoindre le combat contre le tout puissant Tyrant Nexomon, dévastant la surface de ce monde. Mais le monde de Nexomon abrite aussi de mystérieuses, amusantes et palpitantes quête secondaires, de la récolte, des histoires à découvrir et à raconter et bien plus encore. Nexomon: Extinction sortira le 28 août 2020 en édition physique, sur Playstation 4 et Nintendo Switch.