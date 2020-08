Ary and the Secret of Seasons – La preview

Ary and The Secret of Seasons

Ary and the Secret of Seasons est un nouvel action aventure qui arrive tout début septembre sur notre Nintendo Switch. Nous remercions l’éditeur du jeu, Modus Games et les développeurs de celui-ci, eXiin & Fishing Cactus de nous avoir donné un accès anticipé sur PC afin de tester ce jeu en avant-première.

L’histoire

Vous y incarnez Aryelle alias Ary, une jeune fille qui adore les histoires de héros. Elle vit avec ses parents dans un petit village enneigé. Son père Gwenn est le gardien de l’hiver, c’est-à-dire qu’il détient le cristal de l’hiver et en maîtrise les pouvoirs. Ce cristal permet au gardien d’invoquer la saison dont il porte le nom. Il existe donc 3 autres cristaux, un par saison. Mais revenons-en à Ary et sa famille !

Dès les premières minutes de jeu, vous apprendrez que votre frère, Flynn, a disparu ! Votre père est profondément affecté par cette disparition et ne semble même plus vous voir… Alors que vous faites les courses pour votre mère, vous retrouvez par hasard l’épée en bois de votre frère et retrouvez donc l’espoir de le revoir. En parallèle, les cristaux rouges tombent sur votre village et créent un dérèglement des saisons. L’hiver laisse place au printemps, la neige fond sur tout le village sauf sur votre maison qui est protégée par la magie du cristal de votre père.

La nouvelle de ce nouveau dérèglement climatique à Valdi provoque la réunion du conseil des gardiens. Votre père est donc convoqué auprès des 3 autres gardiens sous le grand dôme, mais il n’est clairement pas en état de faire le voyage ou de faire quoi que ce soit. Ary va alors se couper les cheveux, s’habiller avec les vêtements de son frère et s’équiper de son épée pour se rendre à la réunion à la place de son père. C’est là que votre aventure commence, et bien entendu vous allez devoir récupérer les cristaux des saisons et enquêter sur ces cristaux rouges qui provoquent des dérèglements climatiques partout dans Valdi.

Nous avons testé le jeu pour vous

Ary and The Secret of Seasons se présente comme un Zelda like, c’est-à-dire que vous devrez parcourir le monde de Valdi afin d’en sauver les habitants en rétablissant le cycle des saisons. Pour réaliser votre quête, vous devrez récupérer les 4 cristaux de saison afin de tirer avantage de leurs pouvoirs. Au fil de votre aventure, vous obtiendrez aussi des équipements vous apportant des bonus ou des capacités supplémentaires : comme par exemple les bottes de pégase, le lance-pierre ou encore une meilleure épée.

Vous progressez donc tranquillement dans vos quêtes dont la difficulté augmente petit à petit. Au cours de votre aventure, vous aurez également la possibilité de réaliser plusieurs quêtes annexes qui sont assez diversifiées. Elles vous permettront parfois de récupérer de l’argent et autres bonus pour votre aventure. N’hésitez donc pas à discuter avec les personnes présentes dans les villages. Vous trouverez également des marchands qui vous vendront de l’équipement pour vous aider dans votre aventure.

Le gameplay en combat et basé sur un système simple d’attaque à l’épée, de parade et d’esquive : sauts, roulades. Une jauge composée de petits curseurs rouges situés en haut à gauche de l’écran symbolise votre vie. À chaque fois qu’un ennemi vous inflige des dégâts, les curseurs vont se griser, il vous suffira de manger un fruit pour regagner de l’énergie. Cette jauge composée au départ de seulement quelques curseurs pourra être améliorée au cours de l’aventure. Un système simple et efficace qui amène du dynamisme dans les combats. Nous notons également que le jeu bénéficie de 4 difficultés différentes permettant à chaque joueur d’y trouver son compte.

En donjon, vous devrez résoudre diverses énigmes basées sur le pouvoir des saisons et sur votre dextérité. Par exemple, le pouvoir de l’hiver vous permettra de figer des pièges dans la glace, de créer des plates-formes… L’ensemble du gameplay est plaisant.

Au niveau des graphismes, ils sont en Cel-Shading et proposent de superbes paysages avec un aspect cartoon. C’est un vrai plaisir de se promener dans les villages du jeu, inspirés de l’architecture asiatique, ou en bordure d’un lac ou d’une ou dans une forêt. L’utilisation du Cel-Shading correspond bien au scénario du jeu et on se plaît à faire passer les différentes zones d’une saison à l’autre pour en découvrir les secrets ou simplement admirer la beauté des paysages. L’animation pour passer d’une saison à l’autre est particulièrement réussie : sorte de sphère semi-transparente qui s’étend transformant au passage le paysage.

La bande-son est sympa, les bruitages sont funs et bien placés. Quant à la bande originale, elle propose divers thèmes que nous n’avons pas tous découverts lors de cette prévue. Nous vous conseillons de regarder les vidéos du jeu qui vous en dévoilent certains passages.

Malgré le sérieux du scénario principal, les personnages restent légers et pleins d’humour dans leur façon d’agir ou dans leurs dialogues. Ary semble ainsi souvent bien plus mûre que ses aînés et assiste parfois incrédule au spectacle que lui offrent les monstres ou autre NPCs. Cet aspect humour colle parfaitement aux graphismes en Cel-Sahding, apporte un peu de fraicheur au jeu et fait sourire les joueurs.

Le jeu est doublé en anglais avec des dialogues sous-titrés en français. C’est super agréable ! on peut ainsi se plonger pleinement dans l’histoire sans faire d’efforts.

Impressions

Cette preview a été une belle découverte ! Ary and The Secret of Seasons semble être un action-aventure très sympa avec des combats dynamiques et des et des donjons aux énigmes sympathiques et réfléchies. Ce Zelda like se déroulant dans un univers résolument inspiré de l’architecture asiatique est un peu moins détaillé que peut l’être un Zelda, mais le jeu propose une belle aventure. Le concept de manipulation des saisons est intéressant et agréable. Il apporte une fraicheur dans les différentes énigmes des donjons. Cette preview nous a conquis et nous avons hâte de pouvoir tester le jeu complet et cette fois en version Nintendo Switch. On se retrouve bientôt pour le test complet !