Killer7 Remastered sur Nintendo Switch ? Rumeur épisode N+1

De nombreuses fois teasé, ou source de rumeurs folles, Killer7 semble proche d’une sortie sur Nintendo Switch, surtout depuis la sortie de Killer7 Remastered sur Steam.

Bien que NIS America ait publié le jeu, il a été porté par Engine Software – un studio qui a travaillé sur plusieurs projets sur Nintendo Switch. Grâce à l’expertise de cette société, le jeu pourrait maintenant être porté sur la console de Nintendo. Un des meilleurs développeurs d’Engine Software montre un remastering de Killer7 sur sa page LinkedIn pour PC et Switch où il est répertorié comme producteur exécutif. Il y a également une note sur son CV mentionnant qu’il est producteur “sur un titre non annoncé en collaboration avec un concepteur de jeux japonais prolifique”.

NIS America n’a pas officiellement annoncé Killer7 sur Nintendo Switch, mais c’est un signe fort qu’un portage sur la console semble en cours.

Killer7 est un jeu vidéo d’action-aventure développé par Grasshopper Manufacture et édité par Capcom en 2005 sur GameCube et PlayStation 2. Il fut annoncé à l’époque comme apparteant au Capcom Five. Les Capcom Five sont une série de cinq jeux vidéo annoncés par Capcom fin 2002 et édités à partir de mars 2003. Alors que la console GameCube de Nintendo peine à obtenir des parts de marché, Capcom dévoile ces cinq nouveaux titres sur la plate-forme, ce qui constitue alors un soutien important et inattendu de la part d’un développeur tiers. Capcom USA confirme ensuite que ces jeux seront des exclusivités pour la console. Les cinq jeux sont P.N.03, un jeu de tir à la troisième personne ; Viewtiful Joe, un beat them all en vue latérale ; Dead Phoenix, un shoot ’em up ; Resident Evil 4, un survival horror (avec des éléments de jeu de tir à la troisième personne nouveaux pour la série) et Killer7. L’ensemble des jeux est supervisé par le très réputé Shinji Mikami à l’exception de Killer7, développé par Grasshopper Manufacture. Parmi les cinq jeux, Dead Phoenix est annulé et seul P.N.03 reste finalement exclusif à la console (mais il est un échec critique et commercial). Viewtiful Joe et Killer7 connaissent des ventes modestes malgré de très bonnes critiques pour le premier et des critiques très polarisées pour le second. À terme, Killer7 finira par acquérir le statut de jeu culte et lance la carrière de son créateur Suda51. Resident Evil 4 est le seul véritable succès commercial parmi les quatre jeux sortis sur la console, mais celui-ci est amoindri par l’annonce d’un portage sur la PlayStation 2 de Sony.

source, source 2