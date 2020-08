Captain Tsubasa Rise of New Champions disponible aujourd’hui

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS, le jeu basé sur la licence animée footballistique la plus emblématique de tous les temps est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC digital !

Les joueurs prendront part à l’épopée de Tsubasa Ozora au travers de l’EPISODE : TSUBASA, un mode histoire qui les emmènera au Tournoi National des Collèges pour y revivre les matchs les plus marquants de l’histoire d’origine.

Les joueurs auront également la possibilité de créer leur avatar et de paver leur propre chemin dans l’EPISODE : NEW HERO, une toute nouvelle histoire spécialement créée pour le jeu. Les fans du monde entier pourront ainsi s’affronter dans les matchs de division avec une équipe de base ou en formant leur propre dream team dans laquelle leur personnage de l’EPISODE NEW HERO pourra être intégré. Les joueurs pourront aussi rejoindre le traditionnel 1 versus 1 et 2 versus 2 dans le mode en ligne pour encore plus d’actions palpitantes !