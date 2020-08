Découvrez la nouvelle extension du JCC Pokémon : Épée et Bouclier – Voltage Éclatant

Découvrez le Pokémon fabuleux, Zarude, et les Pokémon Magnifiques !

Le 28 août 2020. La nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Épée et Bouclier – Voltage Éclatant de The Pokémon Company International, sera disponible dans le monde entier dès le 13 novembre 2020, dans des boosters, des decks à thème, des Coffrets Dresseur d’élite et des collections spéciales.

Dans Épée et Bouclier – Voltage Éclatant, Zarude, le Pokémon fabuleux récemment découvert, fait son entrée dans le JCC Pokémon aux côtés d’autres cartes à collectionner dont Pikachu-VMAX, Astronelle-VMAX et Monthracite-VMAX sous leur forme Gigamax.

Dans ce nouveau set, vous découvrirez un nouveau type de cartes : les Pokémon Magnifiques. Vous retrouverez un Pokémon légendaire ou fabuleux comme Celebi, dont l’illustration aux couleurs éclatantes de l’arc-en-ciel et aux détails brillants sort du cadre ! Les Dresseurs se feront une joie de collectionner ces nouvelles cartes de Pokémon Magnifiques, parées d’un symbole de rareté spécial.

L’extension complète comprend :

6 Pokémon Magnifiques

6 Pokémon-VMAX

11 Pokémon-V et 13 cartes Pokémon-V entièrement illustrées

16 cartes Dresseur et 7 cartes Supporter entièrement illustrées

4 nouvelles cartes Énergie spéciale

Dès le 31 octobre, les Dresseurs souhaitant jouer avec l’extension Épée et Bouclier – Voltage Éclatant avant sa sortie officielle pourront se procurer un Boîtier Stratégies et Combats d’Épée et Bouclier – Voltage Éclatant dans les magasins participants. Chaque boîtier contient quatre boosters d’Épée et Bouclier – Voltage Éclatant, un booster Évolution de 23 cartes qui comprend des cartes clés de l’extension actuelle et d’extensions précédentes, dont une des quatre cartes promo à illustration alternative, et une page d’astuces pour bâtir un deck.