Une date de sortie Brésilienne pour la Nintendo Switch!

Cela fait plus de 3 ans que nous profitons de la Nintendo Switch mais certains passent toujours uniquement par l’import pour en obtenir une ou attendent que Nintendo arrivent chez eux. C’est le cas du Brésil et nous vous informions plus tôt ce mois-ci que Nintendo of America avait officialisé une sortie prochaine de la Switch sur le territoire brésilien sans donner de date précise. Sur les réseaux de Reddit, on apprend que la date de sortie semble avoir finalement été fixé au 18 Septembre 2020. Drôle de coïncidence avec la sortie mondiale prochaine d’un certain Super Mario 3D All-Stars. Retenez que la console semble proposée au prix de R$2,999, ce qui représente environ 560$ aux USA et qu’à titre de comparaison on trouve certaine consoles concurrentes autour des 755$. La Nintendo Switch passe du coup relativement mieux. Souhaitons ainsi la bienvenue dans la communauté Switch aux joueurs Brésiliens!