Furi célèbre sa communauté cette semaine avec des promos et chiffres de vente

Des événements et des concours auront lieu tout au long de la semaine et le jeu bénéficie de la plus grosse réduction jamais effectuée sur Steam (75 % de réduction) et sur Nintendo Switch (65 % de réduction).

The Game Bakers attribue une grande partie du succès du jeu (voir les chiffres ci-dessous) à la réputation qu’il a acquise auprès des joueurs. Il a trouvé un public de joueurs passionnés à la recherche d’un jeu exigeant nécessitant du skill et de la maîtrise de soi, de joueurs amateurs de la fibre japonaise qui caractérise Furi, de personnages mémorables mis en avant par une histoire surprenante et une bande-son inoubliable.

Pendant la semaine, les créations des joueurs, fan arts, vidéos… seront mis en avant et les développeurs partageront un peu plus sur les coulisses du développement. Au programme : des sessions “Ask Me Anything” avec l’équipe de développement, des “live streams” pour se concentrer sur l’histoire de Furi ou le design des combats contre les boss, et des anecdotes sur le développement du jeu.

Le planning complet est disponible ici.

L’équipe de The Game Bakers travaille actuellement à finaliser Haven, son RPG romantique, prévu pour la fin de l’année.

Furi en chiffres

C’est l’occasion de partager quelques chiffres sur le jeu qui a été lancé en juillet 2016 sur Steam et sur PlayStation 4 en tant que jeu gratuit PlayStation Plus du mois, puis sur Xbox plus tard en 2016 et sur Switch début 2018.

“Le premier mois de Furi a été à la fois spectaculaire avec plus de 2,8 millions de téléchargements sur Playstation et très effrayant avec seulement 17 000 ventes sur Steam. Est-ce que les téléchargements gratuits ont cannibalisé les ventes, ou bien est-ce que l’effet a été compensé par plus de visibilité? Nous ne saurons jamais… Mais ce qui nous a surpris avec Furi, et ce que nous avons heureusement découvert après quelques mois, c’est qu’il n’a jamais cessé de se vendre ! ” confie Audrey Leprince – Productrice Exécutive. “Grâce à la qualité du jeu – qui a été noté à 95% d’évaluations positives sur Steam par les joueurs à son lancement et qui est maintenant encore à 91% – et au soutien de la communauté, le jeu a continué à se vendre au fil des ans. Nous avons eu la chance d’avoir créé un jeu assez unique pour devenir un titre “Evergreen”“.

Le lancement de Furi sur Switch, sur laquelle le jeu s’est très bien vendu, du DLC Un Combat de Plus et notre soutien continu au jeu (mises à jour gratuites avec des améliorations et nouvelles fonctionnalités comme la mise à jour “Liberté” avec le mode Invincible, le Speedrun en Furier, les nouvelles langues, …) y ont également contribué.

Au total, en plus des 2,8 millions de téléchargements gratuits, le jeu s’est vendu à plus de 700 000 exemplaires, dont environ 40 % sur Steam.

La bande-son du jeu a également eu un très beau parcours, avec plus de 40 millions d’écoutes sur Spotify uniquement et 45 millions sur Youtube. Quelle aventure !