La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Empire of Sin, Ys Origin, Rivals of Aether)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Toujours bon à savoir, pour avoir des cartes eShop en promotions, n’hésitez pas à aller chez notre partenaire eneba.

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition – 13.5GB

Hardcore Mecha – 6.4GB

Empire of Sin – 5.0GB

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise – 3.9GB

Undead Darlings ~no cure for love~ – 3.2GB

9 Monkeys of Shaolin – 3.1GB

Aery – Sky Castle – 3.1GB

Ys Origin – 2.2GB

Car Driving School Simulator – 2.0GB

Warsaw – 1.9GB

Smoots World Cup Tennis – 1.7GB

The Survivalists – 905MB

Make a Killing – 845MB

Projection: First Light – 776MB

Embracelet – 630MB

Great Conqueror: Rome – 423MB

Secrets of Me – 395MB

Breakpoint – 393MB

Rivals of Aether – 386MB

Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny – 310MB

Burst Shooter – 282MB

Retro Classix Collection #1: Data East – 272MB

My Diggy Dog 2 – 206MB

Liege Dragon – 191MB

Orbt XL – 189MB

Micro Pico Racers – 106MB

Twin Breaker: A Sacred Symbols Adventure – 88MB

Detective Case and Clown Bot in: Murder in The Hotel Lisbon – 80MB

Jet Set Knights – 39MB