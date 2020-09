8 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Gamera Interactive et Kibou Entertainment annoncent Timothy and the Mysterious Forest sur Nintendo Switch (pas de date pour le moment).

Timothy et la forêt mystérieuse est un mélange de graphismes Game Boy classiques, de méta-narration, de système furtif et de combats d’action avec un niveau de difficulté élevé. Les éléments des jeux d’aventure / exploration se mêlent au puzzle et à la furtivité: explorer, lire et garder un rythme lent.

Lenin: The Lion sortira lui l’année prochaine sur Nintendo Switch via l’eShop.

Grim Legends 2: Song of the Dark Swan aura droit à une version sur la console hybride de Nintendo le 2 octobre pour un prix de 14.99€.

Lancez-vous dans une quête des plus dangereuses à travers des ruines mystérieuses et des bois magiques dans le second chapitre de la saga Tristes Légendes. Sauvez la jeune reine de son destin funeste et changez l’avenir d’un royaume entier ! La reine du Royaume de l’Aigle est affectée par une mystérieuse maladie et une célèbre guérisseuse est convoquée au château afin de l’ausculter.

Nubarron: The adventure of an unlucky gnome arrive lui aussi sur Nintendo Switch le 1er octobre à un prix de 8.99€.

City Connection et Cave Interactive annoncent l’arrivée de la compilation Deathsmiles I & II sur Nintendo Switch. Comme son nom l’indique, on aura droit aux jeux Deathsmiles Mega Black Label et Deathsmiles II en version arcade avec une sortie en 2021.

Déjà disponible sur l’eShop de la Wii U, Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut sortira le 15 octobre 2020 sur Nintendo Switch, cette version « Director’s Cut » apporte un gameplay recalibré, un mode Magie à débloquer, etc..

AQUASTYLE a annoncé Fushigi no Gensokyo : Lotus Labyrinth R sur Nintendo Switch et PlayStation 4 pour une sortie au début du printemps 2021.

Fushigi no Gensokyo : Lotus Labyrinth R sera disponible comme DLC gratuit pour les joueurs qui ont déjà acheté la version précédente, mais les données de sauvegarde ne seront pas compatibles car il s’agit de deux jeux différents (les joueurs peuvent choisir l’un ou l’autre jeu dans l’écran de titre). Les versions physique et numérique de Lotus Labyrinth seront retirées plus tard dans l’année. Fushigi no Gensokyo : Loyus Labyrinth a été lancé sur Nintendo Switch en juillet de l’année dernière et est la suite de Touhou Genso Wanderer : Reloaded, avec les deux titres basés sur l’univers de Touhou Project. Les jeux Touhou Genso Wanderer sont des jeux de rôle originaux dans lesquels la disposition des donjons et des trésors que vous y trouverez changera à chaque fois que vous jouerez.

G-mode a annoncé que le JRPG Magical Fantasista pour Nintendo Switch est le dernier jeu de la série G-MODE Archives. Magical Fantasista est le premier titre de la série des RPG dans lequel les joueurs incarnent Holin, un étudiant en magie qui part à l’aventure dans un monde magique afin de devenir un “Fantasista”. Holin doit se rendre sur la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil, et vider le donjon généré au hasard. Une version DSiWare est également disponible au Japon. Magical Fantasista de G-MODE Archive sort pour Nintendo Switch au Japon le jeudi 15 octobre 2020, au prix de 500 yens, et a reçu la note A du CERO (adapté à tous les âges). Les archives G-MODE sont constituées d’anciens titres pour smartphones G-MODE portés sur Nintendo Switch. Magical Fantasista sera le 20e titre de la série.