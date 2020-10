Top des ventes de la semaine au Japon: Super Mario 3D All-Stars et l’hégémonie Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 21 au 27 septembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Pas de nouvelles sorties cette semaine, et on se retrouve donc avec un top presque 100% Nintendo Switch, dominé de loin par Super Mario 3D All-Stars, le jeu star de ce mois de septembre.

01./01. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 63.803 / 273.939 (-70%)

02./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 29.829 / 5.754.082 (-7%)

03./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 25.915 / 1.602.185 (-47%)

04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.470 / 3.184.225 (+3%)

05./04. [PS4] eFootball Winning Eleven 2021 Season Update <SPT> (Konami) {2020.09.17} (¥3.980) – 9.781 / 35.996 (-63%)

06./07. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 9.583 / 391.195 (+0%)

07./09. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.019 / 3.745.355 (+2%)

08./14. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.979 / 1.512.267 (+23%)

09./11. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.329 / 3.570.209 (+4%)

10./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.151 / 3.836.868 (-2%)

Petite baisse de Nintendo Switch logique en semaine de post-lancement, même si le souci majeur reste les stocks de consoles toujours aussi vides. Chaque semaine, les réassorts de Nintendo Switch et de Ring Fit Adventure sont réduit à néant en quelques minutes. Le léger sursaut de la 3DS, cette semaine comma la semaine passée, est en réaction à l’annonce de l’arrêt de production de la console. C’est assez classique, les gens s’empressent d’aller l’acheter tant qu’elle est encore disponible.