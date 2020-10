Après une analyse des scores de Super Mario 3D All-Stars, l’institut GfK, par l’intermédiaire de Gamesindustry, nous revient avec une analyse en cours d’année. Elle concerne le marché du jeu vidéo au Royaume-Uni, s’attardant plus particulièrement sur la domination de Nintendo.

Ce qu’on peut cependant noter immédiatement, pour ne faire aucun jaloux, c’est une très bonne santé du secteur vidéoludique, en forte hausse tous constructeurs de console confondus. Si la Xbox One et la PS4 sont en bonne santé, c’est clairement Nintendo qui booste le marché avec une hausse de 90% par rapport à la même période de 2019, elle-même déjà supérieure à l’année précédente. On ne doute pas que cette fin d’année ne devrait pas ralentir avec l’arrivée de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, Pikmin 3 Deluxe ou encore les consoles concurrentes : PS5 et X-Box Series X.

L’analyse pousse à comparer les mois de septembre 2019 et 2020 sur les ventes de jeux en boîte : c’est au final une baisse de 35,6% pour cette année. Rien n’indique cependant une perte de marché face aux jeux dématérialisés et cette décrue s’explique par la sortie de FIFA 20 sorti le 24 septembre 2019 tandis que cette année, FIFA 21 ne sort que le 6 octobre.

Pour rester sur les jeux en boîtes, une baisse de revenus de 45% est à noter par rapport à 2019 mais, encore une fois, ceci s’explique (probablement) par des collectors plus onéreux et importants. Notamment celle de The Legend of Zelda: Link’s Awakening sur Nintendo Switch.

Toujours au Royaume-Uni et selon GfK, ce serait donc 146.000 consoles vendues en septembre 2020. Pour un score total de 1,3 million de machines installées dans les foyers du pays. Une augmentation importante de +34,2% par rapport à 2019. Un chiffre assez important qui ne fait que s’ajouter à une liste de records battus depuis ce début d’année.

Restant dans les jeux en boîte, Nintendo a largement dominé le secteur avec 41,7% des ventes à destination de sa console. 32,3% des ventes totales de jeux physiques étaient des jeux édités par Nintendo. Nul doute que Super Mario 3D All Stars, Lost Ember, Moero Crystal H, les exclus de septembre sur Nintendo Switch, n’y sont pas pour rien.

Le tout se conclut par les accessoires : 752.526 accessoires ont été vendus en septembre de cette année. Le best-seller étant le Ear Force Recon de la marque Turle Beach. Une entrée de gamme filaire dont les caractéristiques techniques sont difficilement trouvables. Ce qui est généralement mauvais signe.

GfK en profite pour revenir sur son analyse en cours de mois. Super Mario 3D All-Stars n’avait alors pas encore atteint les sommets de sa période de lancement. Encore 5e meilleur lancement d’un opus Mario au Royaume-Uni il y a quelques jours, le voilà maintenant second, derrière son grand frère Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. La précision confirme bien l’état de fait comme quoi la compilation des Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy a continué de tracer sa route, creusant l’écart avec le second du top du mois : Marvel’s Avenger, pourtant sorti en début de mois. Une période plus propice aux dépenses de loisirs.