Le jeu My Universe – Fashion Boutique est à présent disponible sur Nintendo Switch

Créez dès aujourd’hui votre boutique de mode et imposez votre style !

Paris, 27 octobre 2020 – Vous avez toujours rêvé de devenir LA créatrice de mode en vogue ? Alors démarrez votre machine à coudre et déroulez vos tissus colorés : le jeu My Universe – Fashion Boutique est dès aujourd’hui disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et bientôt en version numérique sur PC/Mac !

Créer et gérer une boutique de mode ne vous fait pas peur ? Alors lancez-vous dans l’aventure, en dirigeant votre propre magasin ! Décorez votre boutique en fonction de vos goûts et de votre personnalité afin d’attirer un maximum de clients.

Il vous faudra par ailleurs accueillir ces derniers et répondre à leurs demandes ! Ils auront besoin de vos précieux conseils pour trouver la tenue parfaite. En élaborant vos propres lignes de vêtements, les clients auront l’embarras du choix. Fidélisez votre clientèle et faites de votre showroom un lieu incontournable de la mode !

Vous aurez évidemment la possibilité de réaliser des vêtements de toutes sortes à travers des mini-jeux amusants, dans lesquels il vous faudra notamment choisir le type d’habit, les motifs, la forme et la matière que vous souhaitez utiliser. Des milliers de possibilités s’offrent à vous, alors faites preuve de créativité !

Vous pourrez également gagner de nouveaux patrons et matières au cours du jeu afin de pouvoir élargir votre collection et attirer suffisamment l’attention pour être invité à des défilés de mode dans les villes les plus prestigieuses du monde, telles que Tokyo, New-York ou Moscou !

Caractéristiques du jeu :

Nombreuses possibilités de création – Créez des tenues parfaites parmi des milliers de combinaisons possibles

– Créez des tenues parfaites parmi des milliers de combinaisons possibles Un système de personnalisation complet – Choisissez votre apparence, portez vos vêtements favoris et décorez les rayons de votre boutique selon vos envies

– Choisissez votre apparence, portez vos vêtements favoris et décorez les rayons de votre boutique selon vos envies Mini-jeux – Maîtrisez-les tous afin de créer les meilleurs vêtements : dessinez des patrons, coupez et cousez vos tenues

– Maîtrisez-les tous afin de créer les meilleurs vêtements : dessinez des patrons, coupez et cousez vos tenues Des défilés uniques – Organisez le défilé de vos propres top-modèles dans les capitales de la mode telles que, Moscou, Tokyo ou encore New-York !

***

Fashion Boutique rejoint les jeux My Baby et Maîtresse d’école, déjà présents dans la gamme My Universe. Les titres My Universe permettent aux enfants du monde entier de se projeter dans leur vie rêvée d’adulte. Ils font également partie du catalogue du label Microids Life, consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs.