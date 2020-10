Button Button Up ! (Nintendo Switch) – Le test

Bienvenue dans un monde rempli de bouton, où plateformes et casse-têtes se mêlent dans ce petit jeu indé, sympa, mais manquant d’ambition. Explications.

Appuie sur le bouton

Lorsque vous lancez le jeu, 3 modes de jeu s’offrent à vous : le mode solo qui peut être comparé à un mode histoire, le mode co-op qui, comme son nom l’indique, vous permet de jouer à 2 localement et réaliser quelques niveaux ensemble, et le mode versus, toujours en local, jusqu’à 4 cette fois, dans un mode bataille. Commençons par l’histoire, qui ne brille pas par son scénario prétexte à lancer nos héros dans l’aventure. En fait, on ne sait même pas pourquoi ils partent de leur ville ! Comme dit plus haut, nous sommes dans un mélange d’aventure, de plateforme et façonné de quelques énigmes et puzzles pas bien méchants.

L’aventure se coupe en 4 mondes. Chacun de ceux-ci est façonné de biomes divers et variés, comme par exemple une usine, un arbre, une bibliothèque, ect… On contrôle son personnage assez facilement, on le bouge avec le joystick, d’une pression de bouton (sans jeu de mots) on peut le faire sauter, et rester appuyé dessus, pendant qu’il est en l’air, le transforme en bouton et le fige dans les airs. Ce petit pouvoir sans grande importance vous sert à résoudre quelques énigmes, mais seulement certaines, c’est tout. Si vous mourez par le biais d’un piège, vous revenez au dernier point de contrôle débloqué. Il faut savoir aussi que lorsque vous choisissez un monde dans le hub, vous pouvez seulement choisir à partir de quel point de contrôle débloqué vous souhaitez partir. Un choix étrange bien qu’au final efficace vu qu’un monde est assez grand (en moyenne une trentaine de points de contrôle par monde).

Lors de vos pérégrinations, vous aurez la possibilité de trouver quelques objets collectables. Ceux-ci servent de monnaie et débloquent, dans la boutique de la ville, divers accessoires et costumes pour votre petit bouton.

Co-op & Versus

Au final, pas de monstres ou de boss à tabasser lors de votre aventure, nous sommes dans un jeu assez calme, en solo surtout. Le mode co-op ajoute quelque chose de plus à ce jeu : du fun. Car oui, on s’ennuie un peu dans l’aventure de Button Button Up. La co-op ajoute une réelle plus-value au soft, malgré qu’il n’y a finalement que quelques niveaux différents proposés.

Le mode versus est un peu plus intéressant, dans le sens où, jusqu’à 4 joueurs, vous pouvez vous mettre sur la tronche. Et pour ça, 2 modes de jeu sont proposés, un premier où le but est de prendre une zone donnée et de rester dessus le plus longtemps possible, un deuxième où il faut tout simplement survivre, une mort équivaut à une perte de vie. Des items sont mis à disposition des combattants et vous serviront d’armes, comme un laser, des grenades ou des mines qui explosent. On fait vite le tour du mode versus, mais ça reste quand même intéressant surtout de jouer avec des amis.

Un jeu aux petits boutons ?

La réalisation graphique est toute mimi, dans un genre dessiné à la main, mais ne reste pas gravée dans les mémoires, de même que la bande-son qui peut vite devenir agaçante. La durée de vie est assez faible, en mode solo et co-op en tout cas, le mode versus étant là pour rallonger la durabilité du titre. Le jeu est vendu sur l‘eshop 11,99€, et est, pour notre part, un poil cher pour ce qu’il a à proposer.