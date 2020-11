Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée disponible sur Nintendo Switch

Lyon, France, le 6 Novembre 2020 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games, le premier éditeur mondial de divertissements interactifs pour la famille, et Nickelodeon, annoncent aujourd’hui la sortie du tout nouveau jeu vidéo Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée. Une nouvelle aventure attend ainsi les joueurs en compagnie de Chase, Marcus, Stella, Rocky et bien d’autres ! Le jeu est inspiré du film à succès MIGHTY PUPS, LA SUPER PATROUILLE produit par Spin Master Entertainment. Il est disponible dès aujourd’hui sur Playstation® 4, Nintendo Switch™, Xbox One et PC Digital au prix de 39,99 €.

Une météorite a causé un sacré bazar dans la Grande Vallée et a doté les chiots de la Pat’ Patrouille de super-pouvoirs. Ils doivent les utiliser pour remettre la ville en ordre. Les joueurs peuvent choisir leur chiot préféré et relever des missions héroïques grâce à la super-vitesse de Chase ou le pouvoir du feu de Marcus. Chaque chiot a des capacités différentes qui s’avèrent utiles pour mener à bien les 13 missions et les 4 mini-jeux supplémentaires, dont le Pop-Pop Boogie. Grace au mode coopératif, il est possible de jouer en famille ou avec des amis et de replonger dans les lieux emblématiques du dessin animé.

“Ce fut une joie de revenir dans l’univers de Pat’ Patrouille et de créer un tout nouveau jeu qui permet de jouer en famille » a déclaré Terry Malham, PDG de Outright Games. “Notre précédent jeu Pat’ Patrouille est toujours l’un des plus populaires et avec ce nouveau titre, nous avons voulu offrir une nouvelle et grande expérience interactive aux enfants d’âge préscolaire. Ses missions pleines d’action, ses puzzles, son mode coopératif et ses super-pouvoirs, font de Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée un jeu que les fans apprécieront vraiment“.

Pat’ Patrouille est une franchise de divertissement très appréciée des enfants d’âge préscolaire du monde entier, présent dans plus de 160 pays par le biais de dessins animés, de films, de jouets, de jeux vidéo, de lignes de vêtements et de manèges dans les parcs à thèmes. Outright Games a précédemment lancé “Pat’ Patrouille : En Mission !” en 2018, qui est leur titre le plus vendu à ce jour.

La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée est dès maintenant disponible en version digital et au détail sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One et PC Digital.