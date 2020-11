Mars Horizon (Nintendo Switch) – Le test

Mars Horizon est un nouveau jeu de gestion qui nous propose de prendre le contrôle d’une agence spatiale et de nous lancer à la conquête de l’espace. Mais la course à l’espace n’est pas de tout repos et nous devrons habilement gérer l’aspect financier, l’aspect recherche ainsi que notre côté de popularité auprès du public et le tout en gardant un œil sur les autres agences pour tenter d’arriver dans le trio de tête sur un maximum de missions.

Un sujet intéressant, voir passionnant pour certain, mais est-ce que le côté gestion et stratégie est bien implanté dans le jeu ? C’est ce que nous allons découvrir via ce test.

La conquête de l’espace un sujet qui passionne ou qui attise la curiosité

S’il y a bien un sujet dont tout le monde a entendu parler, c’est bien celui de la conquête de l’espace : le premier homme sur la lune ou encore les recherches sur les planètes alentour menées par les différentes agences spatiales. Que vous soyez fan des petits hommes verts ou plus d’astronomie ou simplement une personne curieuse, Mars Horizon pourrait vous plaire.

En effet, le jeu est basé sur des faits réels qui nous permettent petit à petit de redécouvrir l’histoire de la course à l’espace en devenant un acteur de celle-ci. Le scénario est toujours le même, nous prenons la tête de l’une des 5 agences spatiales existantes, que vous pourrez renommer si vous le souhaitez, puis petit à petit nous nous chargeons de faire le nécessaire pour la faire prospérer. Nous commençons avec de simples fusées-sondes pour analyser la météo ou la composition de l’atmosphère puis nous lançons notre premier satellite, le premier humain en orbite ensuite sur la lune, etc.

Chaque mission importante proposée, est tirée de la réalité et nous propose de marcher, étape par étape dans la véritable histoire de la conquête spatiale même si souvent, nos avancées seront plus ou moins en avance ou en retard par rapport aux dates historiques. Mais Mars Horizon reste un jeu et le côté compétition entre agences nous pousse à aller le plus rapidement possible afin de finir dans le trio d’agence de tête : ce qui est bien plus simple via un jeu qu’en réalité.

Mais même si ce n’est qu’un jeu, Mars Horizon nous propose de développer des technologies qui ont réellement existé ou qui existent encore telles que les modules de la fusée Ariane 5 pour ne citer qu’un des plus célèbres. De plus, si vous êtes curieux, le jeu embarque un wiki donnant plein de véritables infos sur la conquête de l’espace : le Spacepédia.

De la construction de votre base en passant par la conception de fusée ou de satellite, à la réalisation de mission interplanétaire, Mars Horizon nous immerge complètement dans cet univers riche et addictif !

Un jeu de stratégie/gestion addictif et plaisant

Mars Horizon est donc un jeu de gestion dans lequel nous gérons une agence spatiale des débuts de la course à l’espace à nos jours et plus encore. Le but ultime de notre agence est d’envoyer un homme ou une femme sur Mars.

Le jeu propose toutes les caractéristiques d’un jeu de gestion : vous devez faire des recherches pour avoir accès à de nouvelles technologies qui nous permettront d’aménager notre base afin d’avoir les structures nécessaires à l’avancement de votre agence et à la conception de nos fusées et autres engins spatiaux. Bien entendu, nous devrons également gérer l’aspect financier afin de ne pas perdre la course pour cause de faillite, mais aussi notre cote de popularité auprès du public pour avoir leur soutien et potentiellement des revenus supplémentaires. De plus, entretenir de bonnes relations avec les autres agences et un gros avantage en vue de faire des missions conjointes.

Chaque aspect de la gestion de l’agence spatiale est représenté par un panneau/écran qui permet de récapituler notre avancement dans chaque tache et de visualiser/planifier la suite. Le panneau de recherche se présentera sous la forme d’arbre de technologie certaine devant être préalablement réalisé pour en rechercher une bien précise. Le panneau des missions permettra de voir les missions en cours, leur avancement et notre position sur celle-ci par rapport aux autres agences.

En sélectionnant chaque planète, vous aurez accès aux missions disponibles pour chacune d’elle : étapes importantes qui nous mettent en concurrence directe avec les autres agences et qui représentent des étapes importantes de la conquête de l’espace et les requêtes qui sont des missions annexes, mais qui permettent d’acquérir des points supplémentaires et de s’occuper en attendant d’avoir les équipements nécessaires pour une étape importante.

Le jeu se déroule mois après mois et non en continu. C’est à nous, joueur, de lancer l’avancée dans le temps soit mois par mois soit d’avance jusqu’à l’événement suivant (lancement d’une fusée, retour de mission, article dans la presse, fin d’une recherche ou d’une construction…). Le joueur a donc tout son temps pour réfléchir et définir les recherches qu’il veut lancer et les missions qu’il souhaite entreprendre.

Les divers écrans nécessitent un peu d’apprentissages au début comme tout jeu de gestion tant ils contiennent d’informations, mais chacun d’eux est pensé pour le jeu à la manette et dispose de raccourci pour limiter le nombre de déplacements au stick et donc améliorer le confort de jeu du joueur. Le jeu en mode tactile n’est malheureusement pas disponible, mais le jeu est très agréable à la manette, car bien pensé.

Des missions répétitives, mais prenantes

Pour chaque mission, nous devrons au préalable avoir des ressources financières suffisantes, les recherches nécessaires et éventuellement des astronautes de disponibles selon les missions. C’est la base pour un jeu de gestion stratégie !

La première étape est la réalisation des équipements pour la mission :

Une fois ses critères remplis, nous lançons la conception du module (la charge utile) pour la mission en sélectionnant ses caractéristiques puis, une fois celui-ci construit, nous passons à la conception de la fusée pour l’expédier à la bonne destination. Là encore, en fonction des caractéristiques de la charge utile et notamment de son poids et de sa destination, nous devrons construire une fusée adaptée sinon attention aux explosions en plein vol !

La seconde étape est le lancement de notre belle fusée :

On choisit une date, de préférence optimale, sur le calendrier puis, rendez-vous à la tour de contrôle pour suivre ça depuis la base. Chaque lancement est l’occasion d’améliorer les caractéristiques des différentes pièces que vous utilisez. Plus nous utilisons une pièce plus son bonus de fiabilité augmente nous assurant un décollage réussi même si les conditions météo ne sont pas forcément favorables.

La troisième étape est de réaliser la mission dans l’espace :

Les missions diffèrent de la prise de données photo, à la simple communication en allant jusqu’à la mise en orbite de station spatiale… Cette phase prend la forme d’opérations logiques.

Par exemple, nous devons récolter 5 unités de communication, 4 de données et nous avons de base 3 unités d’énergie. Pour obtenir les unités nécessaires, nous avons :

Une énergie = 2 communications

Une communication = 2 données

Une énergie + 1 communication = 4 données

Demande de recharge d’énergie

Nous devons donc choisir, les bonnes opérations logiques pour récolter les unités dont nous avons besoin en prenant en compte que par exemple, nous n’avons que 3 tours et que nous ne pouvons effectuer que 2 actions par tour. Ce n’est pas simple à expliquer, mais voici une image qui, nous en sommes sûrs, sera plus parlante.

La quatrième étape est optionnelle :

Il s’agit de faire revenir sur terre des astronautes. Cette phase est basée sur le même modèle que la précédente, mais en incluant dans les opérations logiques la température du module pour l’entrée dans l’atmosphère. Ce serait dommage de faire griller les astronautes…

Malgré le côté répétitif des missions, nous sommes toujours super contents de réussir une mission ou de voir une fusée décollée sans encombre. Chaque réussite nous pousse à prendre une nouvelle mission toujours plus difficile et à avancer dans cette course à l’espace. C’est vraiment super addictif et les animations jouent un rôle essentiel dans ce côté du jeu.

Une interface propre, soignée et des graphismes adaptés

Comme nous le disions plus haut, chaque écran, qui permet de gérer notre agence spatiale, est bien organisé et dispose d’une interface simple et épurée. Les seuls écrans qui sont graphiquement différents, sont ceux de la carte de l’espace, là où le système solaire est représenté, et la carte de notre base sur terre.

Le système solaire est très bien réalisé, on a l’impression de regarder un livre interactif dans lequel on peut suivre tous les mouvements des satellites ou des lancements de fusée. C’est vraiment joli et agréable à regarder.

La base quant à elle, est une sorte de carte sur laquelle sont représentés des carrés nous permettant de construire nos bâtiments. C’est simple et efficace.

Là où les graphismes sont les plus importants, c’est lors des animations sur les lancements de fusée ou pendant les missions sur les satellites durant lesquels on voit une planète en arrière-plan. Les animations de lancement vous donnent la pêche, car on voit toute l’équipe de l’agence se réjouir pour un lancement ou une mission réussie, c’est vraiment encouragent et ça nous donne nous aussi envie d’applaudir (peut-être par mimétisme…).

La bande-son est très discrète donnant plus d’importance au silence et à l’immensité de l’espace. Seuls les bruitages de décollage ou d’analyse viennent rompre cette bande-son faite de musique qui aide à la concentration. Cette manière, d’utiliser les bruitages ou la musique, donne encore plus de profondeur au jeu et accentue le côté immersion que cette thématique procure.