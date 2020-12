Trailer de lancement pour Haven

Montpellier, France — 3 décembre 2020 — Le studio The Game Bakers est heureux d’annoncer que Haven, leur RPG sur l’amour, la liberté et la rébellion, est disponible sur PC (Steam, GOG, Windows Store), PlayStation 5, XBOX Series et One (Game Pass). Il est temps de découvrir si l’amour peut vraiment tout surmonter !

“Quand on a voulu faire un jeu sur l’amour et la liberté il y a quatre ans, on a conçu un système de jeu qui place les joueurs au cœur du couple. Ça n’a pas été de tout repos, mais au fur et à mesure du développement, on a constaté un intérêt de la part des joueurs qu’on n’avait jamais vu avant. Il y avait un vrai désir de jouer à un jeu qui parle d’amour sain et réel, et qui leur demande de le défendre.” explique Emeric Thoa de The Game Bakers. “On espère aussi que le jeu rapprochera les gens dans la vraie vie, et qu’il donnera lieu à des sessions de jeu en co-op sur le canapé aussi intimes que Haven.”