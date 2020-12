L’extension Reforged de Dauntless est disponible gratuitement

Chassez sans limites sur les Terrains de chasse de Dauntless Reforged

En bref

Les Terrains de chasse arrivent le 3 décembre avec Dauntless Reforged.

avec Dauntless Reforged. Explorez 18 îles dynamiques .

. Les îles peuvent maintenant accueillir jusqu’à 6 Slayers à la fois .

. Rejoignez ou quittez n’importe quelle île à tout moment .

. Explorez les cieux avec les planeurs .

. Unissez vos forces lors des événements insulaires pour de grandes récompenses.

pour de grandes récompenses. Gagnez des clefs de patrouilles pour déverrouiller des coffres au trésor cachés.

Les Îles ravagées ont évolué.

À partir du 3 décembre avec le lancement de Dauntless Reforged (1.5.0), vous aurez accès à un tout nouveau mode de chasse : les Terrains de chasse.

Les Terrains de chasse sont le plus grand et plus ambitieux mode de chasse dans Dauntless à ce jour. Ils ont été conçus pour vous fournir un ensemble varié d’activités auxquelles participer. Les Terrains de chasse offrent 18 îles fabriquées de toute pièce à explorer, débordantes de flore, faune, trésors à découvrir, et, bien sûr, de redoutables Behemoths.

Ces îles n’offrent pas seulement une variété de Behemoths et de faune qui se régénère avec le temps, elles se mettent également à jour dynamiquement avec des événements insulaires qui appellent les Slayers à se regrouper pour affronter des rencontres difficiles. Puisque vous pouvez passer plus de temps sur les Terrains de chasse que dans les précédents modes de jeu, nous avons également ajouté la possibilité de réapprovisionner vos fournitures et de changer vos équipements sans coupure grâce à une nouvelle source consommable : les caisses de provisions.

Chaque élément des Terrains de chasse est conçu pour un objectif commun : vous donner plus d’opportunités de profiter du combat, de l’exploration, et du travail d’équipe, le tout au cœur de l’expérience Dauntless.

Explorez les Terrains de chasse

Pour accéder aux Terrains de chasse, suivez ces étapes :

Naviguez vers le menu Chasse à partir du menu principal. Sélectionnez Terrains de chasse dans la liste. Sélectionnez Anse de Braisépine ou Avant-poste boréal pour une chasse d’apprentissage.

Si vous souhaitez retourner en ville pour fabriquer des équipements ou commencer de nouvelles quêtes, sélectionnez Retourner à Ramsgate dans le menu principal pour quitter l’île actuelle. Vous pouvez également voyager directement vers d’autres îles des Terrains de chasse depuis le menu des Terrains de chasse.

Vous pouvez débloquer de nouvelles îles une fois que vous aurez atteint les jalons dans la Voie du Slayer, le tout nouveau système de progression qui arrive dans Dauntless Reforged.

Au cœur de la chasse

En inspectant une île dans le menu des Terrains de chasse, vous pouvez apprendre quelques petites choses sur l’île elle-même, y compris les Behemoths qui la peuplent, sa flore, sa minéraux habituels, ainsi que des détails sur l’histoire de l’île. Vous verrez également une notation par étoiles qui vous indique approximativement la difficulté de l’île.

Avec les Terrains de chasse, nous avons augmenté le nombre maximum de Slayers par île à six, vous donnant l’opportunité de rejoindre des combats encore plus périlleux. Chaque île est pleine de Behemoths à vaincre, de faune agressive à éliminer, de trésors cachés à ramasser et d’événements insulaires à rejoindre (nous développerons ce point plus tard).

L’interface utilisateur dans les Terrains de chasse inclut également une multitude d’informations qui vous donnent un aperçu complet de ce qui vous entoure et des dangers qui vous attendent. Vous pouvez voir les points d’intérêt marqués d’un « ? » sur votre boussole, en haut de l’écran.

Approcher un Behemoth déclenchera un message « Entrée dans la zone de combat ».

Il y a quelques indicateurs qu’il sera important de prendre en compte avant d’approcher d’un Behemoth sur les Terrains de chasse :

Le niveau : chaque Behemoth a un niveau défini, qui indique sa santé et force globale. Vous trouverez peut-être aussi des Behemoths de niveau 20 dans certains des événements insulaires les plus risqués…

: chaque Behemoth a un niveau défini, qui indique sa santé et force globale. Vous trouverez peut-être aussi des Behemoths de niveau 20 dans certains des événements insulaires les plus risqués… La couleur : chaque Behemoth dispose également d’une graduation de couleur basée sur votre équipement actuel, du gris (facile) au rouge (très difficile). La couleur vert correspond à 1 niveau de différence avec votre personnage.

: chaque Behemoth dispose également d’une graduation de couleur basée sur votre équipement actuel, du gris (facile) au rouge (très difficile). La couleur vert correspond à 1 niveau de différence avec votre personnage. La notation à étoiles : chaque Behemoth dispose d’une notation à étoiles, qui permet d’évaluer la difficulté de la rencontre. Les Behemoths avec plus d’étoiles auront plus de vie, de dégâts et d’attaques, ce qui sera gage d’un défi plus important pour votre groupe de Slayers.

Vaincre un Behemoth sur les Terrains de chasse ne vous renverra pas à Ramsgate. Au lieu de cela, vous verrez un résumé des récompenses que vous avez gagnées pour cette rencontre et vous serez libre de repartir explorer.

Un autre changement qui arrive avec les Terrains de chasse est la possibilité de continuer à chasser même après que votre groupe soit à terre. Si vous atteignez 100% de danger, vous disposerez d’un temps limité pour tuer le Behemoth avant qu’il ne fuie l’île. Si toute votre équipe est à terre sans revis-gorant restant, le Behemoth fuira, et vous pourrez vous réanimer lorsque vos revis-gorants se seront régénérés.

Survivre avec des fournitures

Si vous tombez à court de toniques ou d’autres consommables, vous pouvez activer un nouvel objet utilitaire : la caisse de provisions. Les caisses de provisions vous permettent de recharger vos fournitures (par exemple les toniques, les flasques) en interagissant avec les caisses. Elles font également apparaître un anneau qui soigne au fil du temps, de la même manière que les pylônes « fontaine de vie », pour que votre groupe et vous puissiez vous remettre en état si vous sortez d’une rencontre particulièrement ardue.

Vous pouvez également utiliser les caisses de provisions pour changer d’équipement. Vous approchez d’un rencontre avec un Behemoth tellurique, mais vous avez laissé tout votre équipement foudroyant à Ramsgate ? Profitez de ce temps de répit lorsque l’anneau de soin est actif pour changer votre équipement.

Vous commencez chaque session sur les Terrains de chasse avec une caisse de provision que vous pouvez appeler par votre roue d’emotes, à droite de la fusée éclairante. Les caisses de provisions peuvent être appelées lorsque vous êtes en dehors d’une zone de combat et elles se réinitialisent lorsque vous vous déplacez vers une nouvelle île.

Ça plane pour moi

Les avancées en aéronautique à Ramsgate ont abouti en une création excitante : les planeurs. Une nouvelle manière de voyager dans les Îles ravagées.

Les planeurs font leurs débuts sur les Terrains de chasse et seront utiles lors de l’exploration. Les 18 îles que vous survolerez dans les Terrains de chasse incluent un certain nombre d’îles entièrement retravaillées à partir des types de chasse précédents, avec quelques nouvelles touches originales. Il y a également une nouvelle île spéciale créée spécifiquement pour les Terrains de chasse.

Vous pouvez déverrouiller les planeurs depuis la Voie du Slayer après avoir atteint votre troisième jalon. Vous pourrez également débloquer des structures supplémentaires offrant une mobilité et une portée accrues.

Voici quelques conseils pour décoller avec votre nouveau planeur :

Appuyez sur le bouton de saut lorsque vous êtes en l’air pour ouvrir votre planeur.

pour ouvrir votre planeur. Utilisez des jets d’aether afin d’obtenir un boost supplémentaire avant d’ouvrir votre planeur parcourir de plus longues distances.

afin d’obtenir un boost supplémentaire avant d’ouvrir votre planeur parcourir de plus longues distances. Inclinez votre planeur vers l’avant pour piquer et tirez en arrière pour redresser.

Gardez un œil sur la roue d’endurance de votre planeur et effectuez un atterrissage en toute sécurité avant qu’elle ne s’épuise.

Vous pouvez vous attendre à une palette de couleurs pour personnaliser votre planeur dans la boutique Dauntless et lors d’événements futurs dans le jeu, alors gardez un œil sur d’autres options de planeurs à l’avenir.

Clefs de patrouille et trésors cachés

Avec le lancement des Terrains de chasse, nous remplaçons les coffres de patrouille par des clefs de patrouille, un nouvel objet que vous pouvez gagner de la même manière que les coffres de patrouille : en progressant dans le passe de chasse actuel et en collectant des récompenses quotidiennes.

Les clefs de patrouille sont nécessaires pour débloquer des trésors cachés sur les îles des Terrains de chasse. Ces trésors peuvent inclure des éléments tels que des noyaux et une variété de devises (y compris les nouveaux mérites d’exploration et de combat utilisés dans la Voie du Slayer). Ces trésors perdus apparaissent aléatoirement autour de l’île et disparaissent une fois que vous ouvrez un coffre. Comme pour les minéraux, ils sont accessibles une fois par joueur.

Unissez vos forces dans les événements insulaires

Au fur et à mesure que vous progressez vers de nouvelles îles plus difficiles dans les Terrains de chasse, vous pouvez rencontrer un événement insulaire. Ces événements aléatoires englobent un certain nombre d’activités, de la chasse d’un Behemoth d’élite à la répression de plusieurs ennemis tout en faisant face à des dangers environnementaux mortels. Mettez en surbrillance une île sur la carte de chasse et consultez la description pour voir les événements potentiels.

Le but des événements de l’île est d’offrir des activités supplémentaires qui vous permettent, à vous et à tous les autres Slayers sur l’île, de travailler ensemble pour atteindre un objectif et gagner de l’expérience et du butin.

Voici quelques-uns des événements insulaires que vous rencontrerez lors du lancement des Terrains de chasse :

Vague d’aether : un événement courant sur les Terrains de chasse, qui attire des Behemoths puissants et d’autres créatures hostiles que vous devrez vaincre.

: un événement courant sur les Terrains de chasse, qui attire des Behemoths puissants et d’autres créatures hostiles que vous devrez vaincre. Alerte maximale : un Behemoth extrêmement puissant est apparu, ce qui représente une menace importante pour l’écosystème de l’île. Terrassez le rapidement.

: un Behemoth extrêmement puissant est apparu, ce qui représente une menace importante pour l’écosystème de l’île. Terrassez le rapidement. Zone d’explosion : évitez les vagues d’aether foudroyant et terrassez tout Behemoth et toute créature qui apparaît.

: évitez les vagues d’aether foudroyant et terrassez tout Behemoth et toute créature qui apparaît. Tempête fracassante : des Behemoths robustes avec une peau épaisse arrivent en masse. Brisez les cristaux à proximité pour augmenter votre vitesse d’attaque.

: des Behemoths robustes avec une peau épaisse arrivent en masse. Brisez les cristaux à proximité pour augmenter votre vitesse d’attaque. Mort subite : de grandes quantités d’aether peuvent transformer n’importe quel Behemoth en une force redoutable. Chaque attaque de Behemoth est fatale.

Lorsqu’un événement insulaire est en cours, un indicateur apparaît sur votre boussole. Il générera également un pilier de lumière qui sera visible de n’importe où sur l’île. Une fois que vous entrez dans la zone de combat, l’événement commencera.

Vivez pour la chasse

Les Terrains de chasse arrivent le 3 décembre 2020 dans le cadre de Dauntless Reforged, et nous avons hâte d’entendre vos avis.

Passez sur Reddit ou Twitter pour nous partager vos retours. Puissent les cieux être dégagés, Slayer !