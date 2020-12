Les pré-commandes digitales de Little Nightmares II sont ouvertes

La démo Steam disponible dès aujourd’hui.

LYON, FRANCE – 10 décembre 2020 – En attendant la sortie du jeu le 11 février 2021, les joueurs peuvent dès aujourd’hui retrouver la démo de Little Nightmares II sur STEAM et sur GOG.com. Ils pourront ainsi incarner Mono, se réveillant dans un monde inconnu et effrayant prêt à découvrir les sombres secrets de la cabane du chasseur. La démo jouable sur consoles sera disponible à une date ultérieure.

L’édition Standard du jeu est également disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Playstation Network, Microsoft Store, Steam et GOG.co. L’Edition Digitale Deluxe est disponible sur le PlayStation Network, Steam et GOG.com. Cette édition donnera aux joueurs l’accès au « grenier du Nomes » (un DLC exclusif Little Nightmares II), à la bande-son complète du jeu composée par Tobias Lilja en téléchargement numérique, à un Artbook numérique, à six avatars, et, à des fonds d’écran pour PC ou à un thème dynamique pour PS4. Toutes les précommandes recevront le masque de Mokujin pour Mono en bonus.

Les précommandes physiques pour l’édition Day One et la TV Edition (en Europe) sont toujours disponibles ici . La TV Edition comprendra, en plus du DLC « le grenier des Nomes » et du masque de Mokujin, la bande-son complète du jeu, un diorama exclusif de Mono & Six, un Artbook, un Steelbook et une planche de stickers. Cette édition est disponible en pré-commande dès aujourd’hui en Europe.

Little Nightmares II sera disponible dès le 11 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC Digital. Il sera disponible courant 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series S|X avec une mise à jour gratuite pour les propriétaires des versions PlayStation 4 ou Xbox One.