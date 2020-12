Ori and the Will of the Wisps

Nintendo lance des promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch pour les Game Awards 2020.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. Pour le moment, les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US.

Ces prix seront en disponibles jusqu’au 17 décembre à 23:59 PM PT / 18 décembre à 2:59 AM ET.

Astral Chain – $41.99 (prix de base: $59.99)

Carrion – $14.99 (prix de base: $19.99)

Fire Emblem: Three Houses – $41.99 (prix de base: $59.99)

Gris – $6.79 (prix de base: $16.99)

Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

My Friend Pedro – $9.99 (prix de base: $19.99)

NBA 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Will of the Wisps – $25.49 (prix de base: $29.99)

Overwatch Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Raji: An Ancient Epic – $18.74 (prix de base: $24.99)

Roki – $11.99 (prix de base: $19.99)

Streets of Rage 4 – $17.49 (prix de base: $24.99)

Super Mario Odyssey – $41.99 (prix de base: $59.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

Through the Darkest of Times – $9.99 (prix de base: $14.99)

Tropico 6 – $44.99 (prix de base: $49.99)

Untitled Goose Game – $13.99 (prix de base: $19.99)

Wargroove – $9.99 (prix de base: $19.99)

Zelda: Breath of the Wild – $39.99 (prix de base: $59.99)