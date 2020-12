Commandos 2 – HD Remaster (Nintendo Switch) – Le test

Sorti en 2001 sur PC, Commandos 2 réapparaît près de 20 ans plus tard dans une version HD Remaster. Le béret vert et son équipe, ont-ils bien vieilli ?

Des hommes de courage

« Été 1940. Le Blitzkrieg allemand écrase successivement sur son passage les armées de la Pologne, de la Norvège, du Danemark, de la Belgique, de la Hollande et de la France. Ce qui reste de l’armée alliée est contraint à une coûteuse et humiliante retraite sur les plages de Dunkerque. Seule, l’Angleterre échappe encore à la tempête d’acier et de feu déchaînée par les troupes du 3ème Reich. Mais, alors que l’armée allemande prépare activement l’invasion de l’île, l’état-major allié dresse un premier bilan de sa situation précaire. Ses tactiques, armements et gradés, ont fait montre de carences catastrophiques face à un ennemi supérieur dans tous les domaines. L’Angleterre est en retard d’une guerre. Et une remise en question à tous les niveaux est impérative. C’est dans ces circonstances qu’un plan des plus audacieux est approuvé. La création d’une unité spéciale d’élite rassemblant des soldats d’exception. Des spécialistes du corps-à-corps capables d’utiliser tous les types d’armement et d’explosifs. Des hommes d’initiative pouvant s’adapter à des situations évolutives et extrêmes. Les mieux entraînés. Les plus braves. En un mot : les meilleurs. Leur objectif : devenir l’avant-garde des troupes alliées, le fer de lance de la contre-offensive qui mènera à la chute du 3ème Reich. Les commandos sont nés ».

Les experts chez les nazis

Commandos 2 HD Remaster nous propose de diriger une équipe de soldats d’élite ayant tous leurs capacités spéciales. On retrouve évidemment le béret vert qui saura manier tout type d’arme, le voleur qui pourra escalader à peu près n’importe quoi et qui fera les poches des ennemis en toute discrétion. Vous pourrez contrôler aussi un tireur d’élite, un expert en démolition, un plongeur et une séductrice qui pourra s’infiltrer dans la base ennemie, entre autres. Avec un total de neuf commandos différents, vos méninges seront mises à rude épreuve pour mettre en déroute l’armée nazie à travers 10 missions dans 9 environnements différents.

Petit lifting

Commandos 2 HD Remaster a subi un petit lifting qui lui a fait le plus grand bien. Malgré tout, on ne peut pas attendre de miracle non plus. Lorsqu’on entre en mode « Epier », qui nous permet de voir à travers une fenêtre ou une porte, nous remarquons que les graphismes sont encore d’époque. En revanche, les textures des bâtiments et des personnages (ennemis comme alliés) sont bien plus agréables à l’œil. En soit rien de choquant, en mode portable comme en mode docké.

En ce qui concerne le gameplay, le jeu, sorti sur PC en 2001, a été repensé pour notre petite console hybride. Tous les boutons sont mis à contribution. Alors qu’à l’origine, on déplace nos personnages à la souris, ici nous pouvons le faire avec le pad. Nous pouvons également faire tourner la caméra à 360 degrés, zoomer/dézoomer.

Pour l’ambiance sonore, c’est toujours très réussi, avec une musique un peu mystérieuse et douce, propice aux missions secrètes. De plus, il est à noter la présence du doublage en français, déjà présent dans le jeu d’origine.

En ce qui concerne les scènes entre les missions, pas de lifting possible, car ce sont des images d’archives datant de la Seconde Guerre Mondiale. Elles sont très utiles pour nous rappeler le contexte historique et nous rappeler à quel point cette période de notre histoire fut sombre.

Malheureusement, ce petit lifting n’est pas sans conséquence sur le gameplay.

Un manque de précision dans le gameplay

Nous l’avons dit précédemment, le gameplay a été repensé pour la Nintendo Switch. Malheureusement, ces modifications on fait perdre de la précision dans la façon de jouer. Par exemple, le stick gauche est à la fois utilisé pour courir et pour s’accroupir. Ce qui peut pousser notre personnage à courir au lieu de s’accroupir et vice-versa, anéantissant nos efforts pour accomplir notre mission. On peut noter également l’impossibilité d’interagir avec un objet/personnage si on n’est pas placé parfaitement au bon endroit. Toutes ces imperfections ternissent la qualité du jeu et nous donnent parfois quelques petites frustrations. Et des frustrations, vous en aurez !

Un jeu tactique exigeant

Tout comme sa version d’origine, Commandos 2 HD Remaster est un jeu tactique exigeant. Très exigeant ! En effet, pour accomplir vos missions, il vous faudra de nombreuses tentatives ! Heureusement, vous pouvez sauvegarder à tout moment. Et nous vous encourageons à le faire le plus souvent possible. Car le moindre faux pas et votre mission sera terminée. Vous n’aviez pas vu que le soldat ennemi regardait dans cette direction ? Trop tard ! Il vous a vu ! Vous avez fait trop de bruit ? Le soldat sonnera l’alarme. Malgré ces trois niveaux de difficulté, le jeu sera très difficile, même en mode normal. Il vous faudra faire attention aux champs de vision des ennemis, afin de ne pas vous faire repérer. Et surtout, il vous faudra trouver comment atteindre les objectifs de mission. Vous devez récupérer la clé du bureau du général, mais comment faire ? Les objectifs de missions comportent souvent des indices, mais malheureusement, ceux-ci ne sont généralement pas très clairs. Il faudra tâtonner. Encore et encore.

Oui, dans ce jeu, vous allez échouer, de nombreuses fois. Et ce, malgré le tutoriel présent au début du jeu. Bien qu’utile, il nous a semblé incomplet. Un petit tutoriel supplémentaire sur les différentes capacités des personnages n’aurait pas été de trop.

Ce qui est regrettable dans cet enchaînement d’échecs successifs, c’est que les temps de chargement sont assez longs. Vous regretterez à chaque fois d’avoir échoué, car vous devrez prendre votre mal en patience pour faire une nouvelle tentative.