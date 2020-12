Conan Chop Chop sera lancé au début de 2021 (et cette fois pour de vrai)

L’attente interminable pour le hack’n’slash de 1 à 4 joueurs, Conan Chop Chop, touche enfin à sa fin. Au début de l’année prochaine, vous allez pouvoir découper vos ennemis en morceaux dans un monde plus grand et bien meilleur que prévu.

OSLO, Norvège – 16 décembre 2020 – La sortie de ce jeu rogue-lite multijoueur était initialement prévue pour septembre 2019… le premier trimestre 2020 puis le deuxième trimestre… et enfin “plus tard cette année” ! Mais cette fois-ci, c’est sérieux. Après la mise en place de nouvelles idées de gameplay, l’arrivée de nouveaux monstres mignons mais mortels et de pièges sur Hyboria, le développement est presque terminé. Conan Chop Chop sortira début 2021, plus grand et plus beau que prévu.

“Si nous avions lancé cette année, il y aurait deux fois moins de petits cochons mignons dans le jeu. Et on ne peut pas lancer un jeu Conan sans cela“, conclut Joel Bylos, directeur de la création de Funcom. “Et d’ailleurs, le seul crissement que nous voulons dans notre jeu Conan est le crissement des os sous nos sandales.“

Suite à la recrudescence de jeux coopératifs en ligne très mignons, la popularité de Conan Chop Chop s’est accrue. Le hack’n’slash, qui permet de jouer en co-op en local et en ligne sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, a été enrichi d’événements supplémentaires aléatoires, de nouveaux pièges et de mini boss vicieux qui parcourent le monde de Conan le Barbare cimmérien. Alors que le nombre de combinaisons d’objets possibles était auparavant de 14 000 milliards, il est désormais trop élevé pour que le cerveau humain puisse le comprendre, ce qui garantit une possibilité de jeu infinie dans un monde magnifiquement conçu et créé par des algorithmes.

Conan Chop Chop est développé par Mighty Kingdom et publié par Funcom. Le hack’n’slash rogue-lite a été effrontément annoncé le 1er avril 2019 et a été perçu comme un poisson d’avril. Il a ensuite été dévoilé comme un véritable jeu pendant l’E3, où la presse et les influenceurs ont pu en avoir un aperçu. Le jeu sortira sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.