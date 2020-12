Nintendo-Town : notre sélection de jeux Nintendo Switch pour Noël 2020

Noël approche à grands pas et vous êtes certainement en pleine préparation de vos achats pour toute la famille et vos amis. La rédaction de Nintendo-Town vous propose une sélection de jeux et accessoires sortis cette année à offrir sous le sapin. Découvrez les indispensables de la rédaction et n’hésitez pas à partager vos recommandations dans les commentaires ou sur notre Discord pour en discuter avec toute l’équipe.

Fire_akuma

Trials of Mana

Tokyo Mirage Session #FE

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Pikmin 3 Deluxe

Dauntless

Non, pas d’Animal Crossing pour moi ! J’ai beaucoup aimé le faire en confinement, mais je n’arrive plus à y jouer, la faute à l’interface et au blabla permanent. L’année a commencé avec la sortie, enfin, de Tokyo Mirage Session #FE mais en français, contrairement à sa sortie sur Wii U et dans une version sans trop de temps de chargement, le bonheur. Et puis, Trials of Mana, remake superbe d’un des meilleurs jeux de tous les temps et en français. Encore du bonheur à jouer. La fin d’année est aussi chargée pour moi, avec le plaisir de revoir Pikmin 3 Deluxe (un bon jeu boudé sur Wii U) et le très original et agréable à jouer Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Une très belle surprise pour moi. Dauntless est sorti fin 2019, donc ça compte pour 2020 non ? C’est le jeu que j’ai le plus joué cette année par petite dose, un apéritif sympa et frais en attendant Mr Monster Hunter Rise. Mais ça, on en parlera lors du dossier sur les attentes de 2021.

BxLeaxCH

Animal Crossing: New Horizons

Pikmin 3 Deluxe

Cat Quest 1+2 Pawsome Pack

Ori and The Blind Forest Definitive Edition ( ou sa suite Ori and The Will of the Wisp)

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Les fêtes approchent à grands pas et trouver des idées cadeaux n’est pas toujours une mince affaire ! Bien que classique, vous trouverez une sélection de jeux, à mon sens indispensable, de l’année 2020. Pour les quelques retardataires qui ne se l’aurait pas encore procuré, Animal Crossing: New Horizons reste le “must to have” Nintendo Switch pour tout ceux qui aime flâner et se personnalisé un petit coins de paradis. Pour ceux qui sont plutôt stratégie, je ne peut que vous conseiller Pikmin 3 Deluxe. Cette aventure reflective avec des petits gars de toute les couleurs vous plongera dans un univers de détente et d’evasion. Toujours du côté des aventures, et surtout parce que les chats et les RPG c’est trop bien, il parait indispensable d’avoir le bundle Cat Quest 1+2 Pawsome Pack regroupant les deux meilleurs (et malheureusement seuls) opus de la saga Cat Quest. Aucune raison de refuser ce pack pleins de chaventure et mordant ! (Comment ça mon avis n’est pas objectif ??) Partons maintenant dans un univers plus onirique avec le très beau Ori and The Blind Forest Definitive Edition. Cette aventure poétique vous proposera de partir à la recherche des esprits perdus afin de vaincre Naru et de sauvé la forêt. Si vous possèdez déjà le premier opus, sa suite Ori and The Will of the Wisp est également disponible. Et pour finir, afin de patienter avant la tant espère suite d’un certain The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le fraîchement sortie Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Ce muso vous fera replonger dans l’univers de BOTW tout en bottant les fesses des méchants !

Juju05

Pikmin 3 Deluxe

Paper Mario : The Origami King

The Wanderer : Frankenstein’s Creature

Super Mario 3D All-Stars

The Thalos Principle : Deluxe Edition

Cette année 2020 fut particulière, mais très riche en jeux. Si d’autres membres de l’équipe vous parleront avec amour d’Animal Crossing : New Horizon qui a également contribué à rendre mon confinement moins long, je vous présente d’autres expériences tout aussi agréables. Si vous avez déjà une Nintendo Switch ou qu’elle arrive sous le sapin, trois titres Nintendo sortis cette année sont à l’honneur dans mon top. Pikmin 3 Deluxe pour sa douceur et son mode coopération, Paper Mario : The Origami King pour son écriture délirante et ses magnifiques couleurs et Super Mario 3D All-Stars pour le côté nostalgique même si je regrette toujours l’absence de Super Mario Galaxy 2. Profitez-en pour demander une carte eShop afin de découvrir de petites pépites comme The Wanderer : Frankenstein’s Creature qui explore le mythe fondateur du Dr. Frankenstein (notre interview avec son compositeur Alex Burnett) ou encore The Thalos Principle dans son édition Deluxe. Un jeu pas tout récent certes, mais incroyablement complexe avec des énigmes et un univers philosophique. Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous.

Akiko

Hadès

Spiritfarer

Nintendo Switch édition Animal Crossing

DLC de Pokémon Epee et Bouclier

Hyrule Warrior : L’ère du fléau

Dans cette sélection, je vous propose deux jeux en version dématérialisés parmi les petites pépites indées que j’ai découvertes cette année : il s’agit de Hadès, un dungeon crawler méga addictif et de Spiritfarer, un jeu d’aventure/gestion tout doux. Ces jeux ont, tous les deux, étaient de belle découverte au niveau de l’histoire et du gameplay. L’un est nerveux et additif, l’autre est calme et apaisant : deux opposés, mais que j’adore. Je vous invite vous aussi à découvrir ou à faire découvrir ces deux belles histoires. Chacun de ces deux jeux est disponible au prix d’environ 25 euros. Pour les gens qui n’ont pas encore la Switch je conseille la Nintendo Switch version Animal Crossing. Elle inclut un code de téléchargement pour Animal Crossing : New Horizons et la console est juste magnifique avec ces couleurs pastelles. De plus Animal Crossing : New Horizons est un must have sur la console. Un petit jeu détente pour jouer avec les amis, j’adore ! Ensuite, les DLC de Pokémon Épée et Bouclier, car j’ai vraiment beaucoup aimé ces deux versions qui m’on réconcilié avec la saga. J’ai adoré le côté coop amené par les raids. C’est pour moi une autre façon de jouer à Pokemon qui change des combats que je n’apprécie pas spécialement. Et enfin Hyrule Warrior : l’ère du Fléau pour un jeu en boite et étant fan de Zelda, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette liste. Il permettra de nous faire patienter jusqu’à la suite de Zelda Breath of the Wild.

Flam

Hades

Animal Crossing New Horizons

Paper Mario: The Origami King

Ori and the Will of the Wisps

Avicii Invector

Beaucoup de bons jeux sont sortis cette année, il va être très difficile pour moi de m’en tenir à une courte liste. Si je dois résumer en quelques lignes ce qui m’a plu et ce que je recommande pour ces fêtes de fin d’année, voici un petit top 5 condensé. Hades et Animal Crossing sont des incontournables sur lesquels il est facile de perdre toute notion du temps. Dans les deux cas, vous allez farmer par pur plaisir sans même vous en rendre compte (et détrompez-vous, Animal Crossing n’est pas aussi simple qu’il y paraît quand vous y jouez sérieusement !). Dans un aspect un peu plus aventure, Paper Mario a su me combler autant avec son histoire qu’avec son humour décalé. Le gameplay est novateur, la patte graphique est très agréable et en bonus, vous en apprenez un peu plus sur l’univers de Mario et ses amis. Un bon combo efficace sans prise de tête. Dans le même registre mais beaucoup plus poétique : Ori. J’ai adoré ce jeu lorsqu’il est sorti, j’y ai rejoué sans regret lorsqu’il est arrivé sur Switch et ce second opus est tout aussi merveilleux. L’univers et le gameplay d’Ori sont pour moi parmi les meilleurs au sein des jeux de plateforme/aventure (juste après Céleste ♥) avec une bande son incroyable ! Je ne peux que vous recommander d’y jouer si vous n’y avez jamais touché. Pour finir cette liste en beauté, voici une petite pépite inattendue : Avicii Invector. Un jeu de rythme basé sur les meilleurs titres d’Avicii. Les commandes sont simples, l’ambiance est immersive et le gameplay en parfaite adéquation avec tout l’univers musical de l’artiste. Au final, si vous cherchez des jeux qui vous transportent dans leur univers, vous pouvez tester un de ceux-là, vous ne serez pas déçus ! Si seulement Atelier Ryza 2 était sorti en Europe en même temps qu’au Japon… Quoi ? Je divague déjà ? Eh bah profitez des fêtes pour jouer au premier opus afin de vous préparer à sa sortie française en 2021 🙂

Tyrannus

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Animal Crossing : New Horizons

Super Mario 3D All Stars

Super Mega Baseball 3

No More Heroes 1 et 2

Cette année 2020 aura vraiment été particulière. Cependant, contrairement à ce que nous aurions pu craindre, cette année a été riche en sortie sur Nintendo Switch. Commençons par celle qui aura occupé plus d’un joueur pendant le confinement printanier : Animal Crossing : New Horizons qui m’aura permis de m’évader durant cette période. Ensuite, nous avons eu l’immense plaisir de voir revenir une excellente licence Nintendo avec le remaster du premier Xenoblade qui m’aura occupé pendant une bonne centaine d’heures et que j’ai pris plaisir à découvrir n’ayant pas fait l’opus original sur Wii (à quand le portage de Xenoblade Chronicles X). Le baseball m’a également grandement manqué, du coup je me suis rabattu sur Super Mega Baseball 3, qui est pour moi le meilleur jeu de baseball sur Nintendo Switch à ce jour. Certes, nous sommes bien loin d’une vraie simulation, mais ce jeu est ce qui s’en rapproche le plus et son côté cartoon lui offre un charme indéniable. Pour les deux derniers titres, Nintendo a touché la corde sensible avec la compilation Super Mario 3D All Stars. Mais quel bonheur de pouvoir enfin retoucher à Super Mario Sunshine et Galaxy (j’avoue être moins fan de 64 mais je le referai quand même avec plaisir). Puis, afin de préparer le terrain pour No More Heroes 3, ce bon vieux Travis Touchdown est de retour avec les deux premiers opus qui ont subi un petit lifting et qui n’ont rien perdu de leur splendeur d’antan (avec l’hémoglobine en plus pour le premier opus) et qui reste très agréable à jouer.

Parconico

Hades

Ori and the Blind Forest / Ori and the Will of the Wisps

Immortals Fenyx Rising

Two Point Hospital

Street of Rage 4

Pas de jeu estampillé Nintendo dans ma liste pour le Père Noël ! Exit donc les Animal Crossing, Pikmin 3 ou Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Pour moi, l’un des jeux de l’année n’est autre que Hades. Nominé en tant que jeu de l’année 2020 aux “ The Game Awards ” dans de nombreuses catégories, ce rogue-lite a tout pour plaire : des graphismes et une musique de toute beauté, un gameplay bourré d’action, un univers et une histoire très intéressante. Un bon jeu sur lequel on peut se défouler sur de petites comme de grandes sessions de jeu. Ensuite, dans mon esprit, vient Ori. Que vous jouiez au premier (Ori and the Blind Forest) ou au deuxième qui est sorti cette année (Ori and the Will of the Wisps), vous trouverez un magnifique jeu de plateforme, très poétique et offrant un défi exigeant. Vous attendiez Zelda BOTW 2 ? Ce n’est pas grave, vous pourrez vous faire plaisir avec Immortals Fenyx Rising, le jeu d’Ubisoft. Si certains crient au plagiat de Zelda BOTW, moi je préfère retenir un excellent jeu d’aventure qui saura nous faire patienter pour l’arrivée de BOTW 2. Autre jeu et autre style avec Two Point Hospital, le jeu de gestion d’hôpital. Ne vous fiez pas à son humour déjanté, Two Point Hospital, qui reprend les mécaniques du vieux jeu Theme Hospital, est un jeu à la difficulté certaine qui vous demandera de vous remuer les méninges tout en éclatant de rire. Enfin, quoi de mieux que de se défouler sur la référence des beat them all de la Nintendo Switch : Street of Rage 4. Que ce soit en coopération (online comme local) ou en solo, vous pourrez y retrouver le plaisir des salles d’arcades d’antan en version modernisée.

Saulvania

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Animal Crossing : New Horizons

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Catherine : Fullbody

Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau

L’année se termine enfin et on a tous envie de se récompenser d’avoir tenu le coup avec de jolis cadeaux, ça tombe bien, 2020 a été riche en belles sorties, laissez moi vous montrer. 2020 avait bien commencé avec la sortie de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Un autre jeu extirpé du catalogue de la Wii U certes, mais qui a totalement sa place sur la console (et donc sous le sapin) avec son univers peu commun, des “ Idols ” qui se la jouent Shin Megami Tensei en invoquant des personnages de Fire Emblem ? Je signe où ? Je ne vais pas être originale en citant Animal Crossing : New Horizons qui aura su rythmer mes journées de confinement. Il a été un très bon compagnon et je me souviendrai longtemps de mes chers petits voisins insulaires, c’est ça l’esprit de noël. Mais pour moi LA claque de l’année reste Xenoblade Chronicles : Definitive Edition. En 2020 le jeu ne jure pas aux côtés des autres grandes sorties de JRPG, son univers est toujours aussi fascinant et grandiose, le gameplay est toujours aussi original, facile à appréhender, difficile à maîtriser, un cadeau d’exception donc. En juillet, alors que les gestes barrières nous privaient de chaleur humaine, Catherine : Fullbody m’a enveloppée de volupté et de douceur, je ne pouvais que tomber amoureuse de ce puzzle game servi par une histoire haletante aux multiples rebondissements, un très bon cadeau pour réchauffer les coeurs en période hivernale. Et pour finir, un petit mot sur Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau qui réussit l’exploit d’être à la fois un très bon musou et un préquel à la hauteur de l’univers de Zelda Breath of the Wild. Bonnes fêtes à tous !

Lordo

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Kingdom Hearts : Melody of Memory

Catherine : Full Body

Hades

Immortals Fenyx Rising

Cette année pour moi a été rythmée par : jouer à mes jeux de l’année dernière, cependant il y a eu du beau aussi et on mérite d’en parler, j’aurais pu citer Trails of Cold Steel 3, mais il sera un jeu que je ne ferais que l’année prochaine, j’aurais pu citer aussi Xenoblade Chronicles, mais c’est un énième portage/refonte du jeu. J’ai préféré vous parler plutôt du portage de Catherine qui mérite d’être fait avec son personnage bonus et cette histoire pleine de moutons, de caleçons et de coucheries ! Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est LE rpg de cette année à mes yeux, complet, totalement japonais, saupoudré de Fire Emblem et de Persona et surtout en français dans le texte ! Kingdom Hearts aura réussi à faire chavirer musicalement mon cœur en cette fin d’année, autant que Hades aura réussi à me le faire tourner à mille à l’heure tellement il est exigeant, mais génial. Puis on termine l’année en beauté avec Fenyx Rising, le Immortals Fenyx Rising décrié, car “ bouhouhou copie de Zelda BOTW ”, j’en retiens surtout un très bon jeu d’aventure en monde ouvert, disponible sur Switch, qui me fait bien rire et qui m’éclate avec son level design au poil et ses énigmes intéressantes. Bref une année chaude en sortie sur Switch encore une fois, et l’année prochaine s’annonce très … Zeldaesque on l’espère ! Bonne fin d’année à tous et que Mario vous borde avec amour tous les soirs.

Kabuki76

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III

Paper Mario : The Origami King

Carrion

Disc Room

2020 a encore été une bonne année pour la Nintendo Switch et je n’ai pas vraiment eu le temps de m’ennuyer. En tant que fan de Big N de la première heure, j’ai d’abord été tenté de proposer dans ma liste de noël Animal Crossing, mais comme Fire Akuma, si j’y ai joué plus de 1000h durant le confinement ensuite je n’y ai plus du tout touché. J’aurais pu aussi vous proposer PIKMIN 3 mais c’était trop court, comme à l’époque de la Wii U. J’ai donc décidé de vous proposer les jeux qui m’ont pris aux tripes comme Xenoblade, Trails of Cold Steel III où l’éditeur a fait l’effort de nous sortir une VF ou mes coups de coeur Nindies avec Carrion et Disc Room qui sont aussi sanglants que novateurs. Enfin, je me suis une nouvelle fois régalé dans l’univers des mario avec The Origami King où les combats ne m’ont pas trop dérangé mais sur lequel j’ai vécu une sacrée aventure. Bonnes fêtes de fin d’année.

Wizzy le Nerd

Pig Eat Ball

Shoot 1UP DX

Ori and the Will of the Wisps

Evergate

Carrion

Me voilà dans le grand bain ! Cette année 2020, j’ai découvert les productions faites avec amour (et devenues mes gros coups de coeur de l’année) du développeur Mommy’s Best Games : Pig Eat Ball, un hommage sincère et barré aux vieux jeux à la Pac-Man et Shoot 1UP DX (une exclu de l’eShop US qui ne devrait plus tarder), un shmup hyper fun qui bouscule sans complexe le genre. Ori and the Will of the Wisps est bel et bien le chef-d’œuvre annoncé. Il mérite de figurer en bas de votre sapin : beau à en pleurer et dynamique d’un bout à l’autre ! Evergate a bien des faux-airs d’Ori mais une fois dans le jeu, il n’est qu’une suite de surprises. Une merveille atypique à découvrir. Pour finir sur une note de joliesse et d’espoir, un jeu tout à fait dans l’esprit de Noël, nommé Carrion. Un véritable bain de sang où cette fois-ci, c’est nous qui incarnons le gros monstre qui bouffe tout le monde. Avec un petit bonnet de Noël en laine sur le tentacule, c’est encore plus la classe ! Joyeuses Fêtes à tous !

Cooky

Immortal Fenyx Rising : la grande surprise de cette fin d’année ! Une aventure tellement riche et maligne, dans la décadence des Dieux et la grandeur des mythologies, à ne surtout pas rater…

Nexomon : Extinction : pépite indépendante, le soft propose une véritable alternative à Pokémon, malgré d’importantes similitudes. Une belle découverte !

Jurassic World Evolution : quel amateur de dinos n’a jamais rêvé de concevoir son propre Jurassic Park ? Malgré quelques défauts notables, le soft n’en reste pas moins particulièrement addictif et d’une richesse singulière pour ce type de jeu.

Coucou les gamers ! L’année qui vient à s’éteindre emporte avec elle bon nombre de malheurs… mais elle a aussi mis en avant quelques petites joies qui ont su mettre un peu de lumière dans nos quotidiens tumultueux. Ainsi, si vous êtes en quête d’un jeu à offrir pour les fêtes de fin d’année, voici quelques titres qui m’ont tout particulièrement marquée, et qui je l’espère, vous apporteront autant de joie qu’ils m’en ont procuré. Il y en a tant d’autres… Nul doute qu’en batifolant sur NT vous y découvrirez de nombreuses pépites qui ne demandent qu’à être découvertes. Quoiqu’il arrive, passez toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et amusez-vous !

Kurosekai

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III

Sakuna : Of Rice and Ruins

Super Mario 3D All-stars

Une année pleine de perturbations, que nous aurons réussi à traverser tous ensemble avec nos Switch. Le JRPG aura été légèrement plus discret cette année sans pour autant avoir été totalement absent de la console de Nintendo. J’aurais pu également placer Tokyo Mirage Session #FE mais je me contenterai de le notifier ici. Me laissant totalement happer par le remaster de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition ainsi que la compilation Super Mario 3D All-stars pour leur caractère plus “légendaire” et la nostalgie qui m’aura fortement influencé dans ce choix. Dans les nouveautés, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III est un incontournable du genre avec une traduction en français. Un lore très dense avec une écriture de qualité accompagné d’un gameplay solide. Un JRPG d’exception pour la Switch. Reste le choix étrange de faire commencer les fans Switch avec le 3ème Cold Steel. Corrigé prochainement en Asie avec l’arrivée de nombreux jeux de la série Trails sur Switch dont Cold Steel I-II et IV. Pour ceux qui cherchent un Muramasa-like avec phase de culture de riz et qui se débrouillent en anglais, Sakuna est également une excellente surprise dans le genre pour cette fin d’année. Reste à saluer l’excellent Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers qui fut certainement pour moi le meilleur représentant inédit du genre sur Switch pour cette année et que vous attendez certainement de pouvoir enfin découvrir en français l’année prochaine !

Reader

Horace

Super Mario 3D All-Stars

Maid Of Sker

Alwa’s Legacy

Serious Sam Collection

2020 est une année un peu particulière pour moi (rien à voir avec les virus). C’est l’année où j’ai repris un peu plus sérieusement les jeux vidéos, car c’est l’année où l’on m’a offert la Switch Lite pour mon anniv’ et où j’ai eu la chance d’être accepté dans l’équipe des testeurs ^^ ; Trêve de blabla, ma sélection s’est portée sur les jeux que j’ai eu l’occasion de tester (mais pas que). Horace pour sa leçon d’histoire du jeu vidéo, Super Mario 3D All Stars (forcément) pour pouvoir enfin rejouer à Mario Sunshine ! (Sachant que pour moi, les autres Mario restent des références en matière de plateforme 3D). Alwa’s Legacy était une petite douceur, idéale pour reprendre la plateforme 2D et Maid of Sker la preuve que la Switch est capable d’accueillir de bons portages du moment que l’on prend le temps de bien faire (même s’il y a déjà eu des précédents). Le petit plaisir coupable là-dedans, c’est Serious Sam Collection qui m’accompagne quand j’ai besoin de me défouler et dont j’attends le retour sur le store français afin d’en profiter online avec d’autres joueurs ! 2020 était une année riche en bonnes surprises, 2021 s’annonce Tri-Fois mieux…^^

znicoboc

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Animal Crossing : New Horizons

Heave Ho

Ring Fit Adventure

Street Of Rage 4

Pour noël, il faut de la joie et du bourre-pif multijoueurs pour ne pas se sentir seul. Alors voilà pourquoi je ne vous conseille que ces jeux qui sont jouables à plusieurs. Hyrule Warriors d’abord, qui développe l’histoire du meilleur jeu du monde (en attendant sa suite) et qui est jouable à deux sur un même écran, à partager avec tout un chacun, aussi bien adapté à une soirée en amoureux qu’à un moment de détente avec ses enfants. Animal Crossing bien sûr, phénomène de cette année pour les petits et pour les grands, le meilleur moyen de passer son temps sans s’en rendre compte. Heave Ho, certes déjà âgé d’une année et demi, mais à quatre devant un même écran, on n’a pas fait mieux depuis sa sortie. Et pour finir Ring Fit Adventure (jouable en multi avec un peu de bonne volonté) pour évacuer un peu l’alcool et la dinde aux marrons et enfin Street Of Rage 4 qui a fait un retour remarqué et remarquable.

Martien

Animal Crossing : New Horizons

Iris and the Giant

Hotshot Racing

S’il y a bien un jeu qui a su tirer son épingle du jeu en cette année 2020, c’est Animal Crossing : New Horizons. Les jeunes joueurs comme les plus anciens ont découvert ou redécouvert cet univers mignon et coloré, bien utile pendant le confinement. Une surprise m’a aussi marqué cette année avec Iris and the Giant, un rogue-like à base de jeu de cartes avec une histoire très belle, des graphismes et des musiques absolument sublimes. Une petite pépite à découvrir absolument. Pour finir, parce que la nostalgie joue un rôle important dans ma vie de joueur, Hotshot Racing m’a mis une claque pour son esthétique très années 90 et son gameplay contemporain et ultra précis. Un bon petit jeu de courses typé arcade, fun et sans prise de tête.

Sheik83

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Serve, Cook, Delicious 3

The Wonderful 101

A Hat In Time

Hades

Pour moi, cette année a été assez riche en très bon jeu sur la switch. Je ne peux que trop vous conseiller Xenoblade qui va vous emporter dans son univers pour des centaines d’heures avec ses personnages attachants et sa bande-son incroyable. Si vous voulez tester une amitié et voir comment un gameplay fusionne avec son propos de fond, devenez fous avec moi en jouant à Serve, Cook, Delicious 3, qui lui aussi, a des musiques superbes. The Wonderful 101 pour tester un jeu qui mérite son heure de gloire pour l’expérience unique qu’il propose et en attendant un Bayonetta 3. Si vous aimez Nintendo, Zelda et Mario bah imaginez un mélange de tout ça et vous aurez A Hat In Time. Enfin Hades que vous avez dû voir partout, mais ce n’est pas pour rien, assurément une valeur sûre si vous êtes amateur de gameplay nerveux où les erreurs que vous pouvez faire seront de votre faute et c’est à vous de vous améliorer.

Hadratoze

A Hat In Time

Kirby Fighters 2

Hidden Through Time

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Bug Fables : The Everlasting Sapling

L’année 2020 est passée lentement avec le confinement. Heureusement les développeurs ont prévu suffisamment de jeux pour passer le temps. Si vous n’avez pas encore de liste pour le Père Noël voici quelques recommandations. Étant un grand fan de platformers, A Hat In Time est magnifique, proche d’un Super Mario 3D mélangé à Zelda. Kirby Fighters 2, le Smash Bros Kirby bien mieux que son prédécesseur avec un mode histoire et une foison d’objets à débloquer. Hidden Through Time, Un petit jeu tel un « Où est Charlie ? » où il faut trouver divers objets sur différentes maps traversant l’histoire très sympathique. Bug Fables, le Paper Mario qu’on attendait depuis La Porte Millénaire sorti cette année sur switch. Pour finir je vous conseille Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un platformer 2D très similaire à Donkey Kong Country fait par l’ancienne équipe de Rareware, qui est juste excellent.

JordanFrost

Bug Fables : The Everlasting Sapling

Spellbreak

Journey to the Savage Planet

Pokémon Café Mix

Et oui, les indés ont aussi droit à leur heure de gloire. Pour moi cette année, beaucoup de pépites indépendantes sont sorties sur le marché (notamment Spiritfarer et Hades). Personnellement, cette année a été marquée par la sortie de Bug Fables, un véritable ” Paper Mario-like ” d’antan. J’ai passé des heures et des heures à jouer dessus, même en anglais je m’y suis accroché comme peu de jeux indés l’ont fait auparavant. Mon année a été marquée aussi par Journey to the Savage Planet. Mon premier FPS, même si celui-ci n’est pas compétitif et pas très nerveux. Malgré quelques tares techniques, j’ai aimé m’immerger dans cet univers atypique au level design ingénieux. Du côté multijoueurs, j’ai eu un véritable coup de cœur pour Spellbreak, qui, bien que maigre au lancement, se remplit de contenu petit à petit. Amateur de BR, le combat continue.. En mode magie et sortilèges. Pour finir, j’ai passé et je passe encore de nombreuses heures sur Pokémon Café Mix, qui est un véritable bouffe-temps, pour peu qu’on arrive à garder nos vies. C’est un peu mon Animal Crossing. Mais en solo. Et en mode Candy Crush. Et puis, lui aussi a eu droit à une nomination aux Game Awards.

Cricri

Paper Mario: The Origami King

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario 3D All-Stars

Pikmin 3 Deluxe

Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Pour le premier choix, il est rare que je finisse un jeu avec le regret de ne plus pouvoir entrer de nouveau dans l’univers… Paper Mario est un régal, autant pour le scénario qui ose aller là où Nintendo n’ose s’aventurer que pour son humour excellent, ses combats prenants et, pour tout en fait ! C’est un magnifique jeu qu’on ne parle pas assez. Évidemment, Animal Crossing figure dans la liste, un jeu que je ne décroche pas et est même le jeu le plus joué sur ma console. Inutile de le décrire, je pense que vous le connaissez. Si vous souhaitez vous amuser avec de la plateforme, pensez à Super Mario 3D All Stars qui, pour ceux qui n’ont pas joué aux Mario 3D, sera vraiment des centaines d’heures d’amusement. Voulez-vous encore plus vous décontracter et profitez de mignonnes petites créatures ? Pikmin 3 Deluxe est là pour cela. Un jeu qui demande une bonne gestion et a un bon mode de coopération ainsi qu’un bon mode duel. L’histoire peut paraître courte mais il y a un bon contenu additionnel. De plus, je ne connaissais pas la franchise mais je conseille aux personnes de la découvrir. Parlons enfin de Mario & Sonic, sorti en novembre 2019. Au départ, je fus un peu déçu en testant vite fait avec des amis sur quelques sports olympiques… Cependant, je me suis accroché et ai fait le mode histoire. C’est là où Sega montre enfin son savoir-faire. Bien que le départ du mode histoire soit moyen, ce mode devient assez corsé à la fin et, en outre, permet de débloquer de très bons mini-jeux. Honnêtement, les jeux en 2D sont très bons, ainsi que les mini-jeux hors sports olympiques car oui, il y en a ! Évidemment, il y en a de bons parmi les mini-jeux 3D, surtout l’épreuve de skateboard de rêve. Sachez lui donner sa chance à ce jeu et persévérer pour voir son potentiel.

AntwnSan

Animal Crossing New Horizons

No More Heroes

Assassin’s Creed : The Rebel Collection

Super Mario 3D All Stars

Streets of Rage 4

Une année faible pour la console selon moi, heureusement Animal Crossing était là, c’est LE jeu qui m’a permis de faire acheter une Nintendo Switch a une bonne dizaine d’amis, créer chacun nos villes de notre côté pour se les exposer fièrement, fêter nos anniversaires pendant le confinement en se préparant des petites décoration spécifiques et festivités. Malgré les limites présentes sur le jeu nous avons toujours pu trouver un moyen créatif de renouveler le fun en multijoueur même si un sentiment d’en avoir bien fait le tour s’est ressenti après un mois de jeu. Il est à mon sens le jeu de l’année, c’est indéniable. Pour le reste des jeux, Streets of Rage 4 était une très bonne surprise pour le féru de beat’em all que je suis, une expérience courte mais intense, Super Mario 3D All Stars m’aura enfin permis d’assouvir ma soif d’un Super Mario Sunshine sur Nintendo Switch et la Assassin’s Creed Rebel Collection m’aura permis de retrouver une fois de plus Assassin’s Creed IV dans le confort de mon lit et découvrir le fameux épisode Rogue, profitant d’une des meilleures histoires de toute la saga. Bien sûr mon/mes plus gros chouchous seront les portages de No More Heroes 1 et 2, le retour de mon jeu favori de la Wii m’a fait chaud au coeur, le tout en version non censurée permettant de faire encore plus sortir la grossièreté et l’humour noir qui omniprésents, je me suis lancé dans le 100% des 2 jeux en mode difficile avec une très très grosse attente pour le 3ème opus en 2021 !