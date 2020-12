Fatal Fury: First contact est désormais disponible sur Nintendo Switch

Le titre intemporel de SNK est de retour, pour des combats seul ou entre amis !

SNK CORPORATION annonce aujourd’hui que Fatal Fury: First Contact est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch™ au prix de 7,99 €. Sorti à l’origine en 1999 et basé sur le jeu d’arcade Real Bout Fatal Fury 2, ce classique rejoint la collection NeoGeo Pocket Color Selection et permet aux amateurs de jeux de combat d’incarner des légendes de la série Fatal Fury comme Terry Bogard, Geese Howard et Mai Shiranui, ainsi que les petits nouveaux du titre Rick Strowd et Li Xiangfei.

Fatal Fury: First Contact comprend notamment une attaque spéciale Potential Power, ultra létale, qui peut être déclenchée lorsque le joueur est proche de la mort. Il est également possible d’incarner Alfred, protagoniste de Dominated Mind et boss secret de Real Bout Fatal Fury 2. Les modes sur table et portable de la Nintendo Switch™ conviennent parfaitement au système de combat du jeu, qui se déroule sur un seul plan.

Yasuyuki Oda, Producer chez SNK, a un message spécial concernant Fatal Fury: First Contact et The King of Fighters XV :

Les classiques NeoGeo Pocket Color Selection SNK Gals’ Fighters, King of Fighters R-2, Samurai Shodown!2, The Last Blade: Beyond the Destiny et désormais Fatal Fury: First Contact sont disponibles sur Nintendo Switch™. Davantage de titres suivront prochainement.

NeoGeo Pocket Color Selection :

La NeoGeo Pocket Color, une console portable au format poche conçue par SNK, est sortie en 1999. Certains de ses classiques débarquent enfin sur Nintendo Switch à travers la NeoGeo Pocket Color Selection. Ces jeux sont parfaitement émulés pour rester fidèles à leur version NeoGeo Pocket Color, et les avancées technologiques leur permettent désormais d’être joués à deux avec une seule copie. Les fans peuvent même modifier l’apparence de leur NeoGeo Pocket Color virtuelle.