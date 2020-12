NIS America lance des promotions pour la fin d’année sur Nintendo Switch et 3DS

NIS America lance les promotions de Noël via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 10 janvier. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

Nintendo Switch

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers – $13.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 13€99

Disaster Report 4: Summer Memories – $35.99 (prix de base: $59.99), aussi en promotion chez nous pour 35€99

Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 19€99

Prinny®: Can I Really Be the Hero?, uniquement en Europe pour 14,99€ au lieu de 19€99

Prinny® 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, uniquement en Europe pour 14,99€ au lieu de 19€99

Disgaea 4 Complete+ – $29.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 29€99

Disgaea 5 Complete, uniquement en Europe pour 19,99€ au lieu de 39€99

Fallen Legion: Rise to Glory – $13.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 13€99

God Wars The Complete Legend – $11.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 11€99

Happy Birthdays – $13.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 13€99

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 19€99

Langrisser I & II – $29.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 29€99

Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base: $29.99), aussi en promotion chez nous pour 9€99

Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 9€99

Psikyo Shooting Stars Alpha – $23.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 23€99

Psikyo Shooting Stars Bravo – $23.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 23€99

The Alliance Alive HD Remastered – $24.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 24€99

The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 19€99

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $39.99 (prix de base: $59.99), aussi en promotion chez nous pour 39€99

The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99), aussi en promotion chez nous pour 9€99

The Longest Five Minutes – $9.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 9€99

The Lost Child – $14.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 14€99

The Princess Guide – $13.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 13€99

Touhou Genso Wanderer Reloaded – $19.99 (prix de base: $49.99), aussi en promotion chez nous pour 19€99

Touhou Kobuto V: Burst Battle – $4.99 (prix de base: $19.99), aussi en promotion chez nous pour 7€49

Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base: $39.99), aussi en promotion chez nous pour 14€99

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $23.99 (prix de base: $59.99), aussi en promotion chez nous pour 23€99

3DS

Culdcept Revolt – $9.99 (prix de base: $29.99), aussi en promotion chez nous pour 9€99

RPG Maker Fes – $9.99 (prix de base: $29.99), aussi en promotion chez nous pour 9€99