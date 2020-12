9 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Même au lendemain de noël, l’actualité Nintendo Switch continue.

Au Japon, un comédien du nom de Yuki Iwai produit actuellement un nouveau jeu Visual-novel sur Nintendo Switch. Le jeu s’appelle Kimi wa Yukima ni Koinegau, et c’est un roman visuel romantique qui se concentre sur une fille rencontrant des “non-humains”. Plus d’informations sur le projet seront révélées dans le numéro du 20 janvier 2021 du magazine B’s LOG.

Indie Pogo aura droit à une sortie sur Nintendo Switch en plus de la version PC déjà disponible. En même temps, Meat Boy a été annoncé dans le roster. Prévu l’année prochaine, ce jeu de combat jouable seul ou à plusieurs propose des personnages provenant de plus de 50 titres indépendants tels que Shovel Knight, VVVVVV, Teslagrad, la série Bit.Trip ou encore Freedom Planet. La version Nintendo Switch proposera de base l’ensemble du contenu dont les DLC et cles packs à venir comme Octodad d’Octodad: Dadliest Catch, Gunvolt de Azure Striker Gunvolt, Dust de Dust: An Elysian Tail et un combattant d’Awesomenauts.

La première bande-annonce de LoverPretend est maintenant disponible. L’otome visuel de Idea Factory doit être lancé au Japon le 25 mars 2021. Aucun mot sur une localisation pour le moment.

Un autre roman visuel romantique a été confirmé sur Nintendo Switch, et l’annonce a été partagée d’une manière assez inhabituelle. Nous savons maintenant que Hamidashi Creative arrivera sur Switch au Japon pour le printemps 2021. La confirmation vient d’une affiche annonçant le jeu, qui a été partagée par l’acteur Yukino Tsumugi. Tsumugi joue le rôle d’Asumi Nishiki dans le jeu.

Dans VIRUS : The Outbreak nous permettons aux joueurs d’affronter le sujet le plus actuel et touchant de tous : la pandémie d’un virus dangereux. En tant que leader de l’Organisation mondiale de la santé (GHO), votre travail consiste à arrêter la propagation du virus et à sauver l’humanité avant qu’il ne soit trop tard. En plus de la gestion de crise, le titre fournit aux joueurs des informations sur la manière de se comporter en cas d’épidémie, les actions à entreprendre et comment se protéger et protéger leurs proches au maximum. Les informations fournies dans le jeu sont basées sur des données publiées par l’OMS et sur des informations fournies par des experts et des consultants. Dans le jeu lui-même, à travers ses actions, le joueur pourra voir à quel point la tâche est difficile pour gérer la crise, quelle influence les différentes décisions peuvent avoir sur la lutte contre une épidémie mondiale, et enfin quelles conséquences peuvent avoir l’écoute des charlatans ou le manque de matériel médical approprié sur la population. Le jeu arrive le 28 décembre pour 9,99 €.

Chargez la tête la première dans… des pics ! Utilisez ensuite votre balle d’énergie pour franchir les obstacles et vivez pour résoudre d’autres énigmes dans ce puzzle-plateforme en 2D de chargement délibéré ! Charge Kid est un jeu où chaque saut est un puzzle. Vous devez trouver des utilisations intelligentes de la mécanique et de la physique pour “résoudre” chaque endroit en atteignant l’endroit désiré. Vous disposez de ressources limitées pour effectuer chaque saut. Le jeu se concentre sur l’aspect puzzle plutôt que sur la précision. Le plus difficile est de trouver comment utiliser vos ressources pour effectuer chaque saut au lieu de l’exécution. Mais ne vous laissez pas berner ! L’exécution est également difficile, ce qui signifie qu’il est encore plus difficile de trouver chaque solution ! Charge Kid arrive sur Nintendo Switch le 6 janvier à un prix de 1.99€.

Nippon Ichi Software sortira Fuuraiki 4 le 22 avril 2021 au pays du soleil levant.

Annoncé en 2017, Geminose: Animal Popstars sortira enfin sur Nintendo Switch début 2021.

Un nouveau Metroidvania, intitulé Myastere : Ruins of Deazniff, dont le lancement est prévu pour le printemps 2021. Le jeu se déroule dans un monde steampunk où un membre de l’équipe de recherche plonge dans des ruines anciennes pour en découvrir les secrets.