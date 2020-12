Rainbow Toilets & Unicorns (Nintendo Switch) – Le test

Vous aimez les arc-en ciels et les licornes ? Avez-vous déjà mangé une glace saveur Licorne ? On vous dit l’effet que ça fait… tout de suite !

Les effets d’une glace parfum Licorne

Rainbows, Toilets & Unicorns est comme son nom de l’indique pas, un shoot’em up, il vous place dans la peau d’un type à la chevelure rouge qui, fatigué du monde et épuisé par le temps chaud, décide de s’offrir une crème glacée avec son parfum préféré : licorne. Mais il se retrouve subitement pris d’une envie très pressante et n’a d’autre choix que de se précipiter dans les premières toilettes chimiques qu’il croise dans la rue et voilà que d’un coup, il se retrouve propulsé dans les cieux par une matière fécarc-en-ciel… C’est le début d’un grand délire…

Le début d’un grand voyage

Une fois l’introduction terminée, vous entrez directement dans le bain… Il y aura 5 mondes à parcourir, chacun avec un nom et un thème bien particulier comme OMG (pour Oh My God dont le thème est la religion, Political Drama en lien avec la politique, etc.). Le ton est posé, non-content de nous proposer des licornes, le titre se veut également satirique. Vous dirigerez donc votre personnage sur son trône volant, propulsé par de la matière arc-en-ciel… Il faudra slalomer entre les prêtres et les moines bouddhistes ou essayer de les dégommer avec vos tirs lasers qui gagneront progressivement en puissance. Mieux, en arrivant à vaincre les Boss, vous gagnerez même des petites licornes volantes de part et d’autre de votre trône pour renforcer votre puissance de feu. Le problème, c’est qu’il faudra y arriver, mais sans vous faire toucher !

Une fin de partie trop rapide pour les débutants

Et c’est là le principal défaut du jeu : il est très (trop) difficile ! Vous n’aurez en tout et pour tout qu’une seule vie pour parcourir les 5 niveaux, eux-mêmes divisés en 5 sous-niveaux et franchement, c’est loin d’être évident. Au début ça va, mais passé les 2 premiers stages, il faut être très vigilant et vif pour éviter les ennemis qui descendent par vagues incessantes ou alors une boule de feu noyée au milieu de l’action. Certes, il est possible de compter sur des Power-Up, comme un aimant qui permettra de collecter des diamants plus rapidement. Ceux-ci vous permettront de déclencher une attaque spéciale qui aura pour effet de nettoyer toute trace ennemi de l’écran. On peut également compter un bouclier qui vous permettra de gagner une possibilité d’être touché une fois de plus et vos tirs gagnent en puissance et en nombre à mesure que vous progressez dans la partie et que vous dégommez des adversaires. Le problème, c’est que la maniabilité n’est pas toujours évidente et quand il s’agit d’éviter 3 boules de feu dans un mouchoir de poche, le stick analogique n’aide pas. Une légère pression pour esquiver un projectile vous conduira parfois trop loin, entraînant alors la mort et à la longue une certaine frustration… Même si l’univers satyrique et les personnages croisés sont amusants, au final, ne resteront que les joueurs de shoot les plus chevronnés et encore !