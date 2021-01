La Nintendo Switch Pro… pour bientôt ?

Les analystes persistent et signent. Le début d’une nouvelle année est toujours source d’attente, mais aussi de spéculations…

Et forcément, la Nintendo Switch « Pro » revient sur le devant de la scène. C’est en tout cas ce qui remonte dans les spéculations faites par des analystes auprès du site gameindustriy.biz.

En effet, sur 5 analystes interrogés, 3 font la part belle à Nintendo et semble lui annoncer une année 2021 encore plus radieuse…

Selon Matt Piscatella du groupe NPD, la Nintendo Switch devrait rester à la tête des consoles les plus vendues, malgré la « concurrence » de la PS5 et des Xbox Series. Il suggère qu’on va sans doute avoir le droit à pas mal de nouveaux contenus et des efforts promotionnels (une console avec un prix à la baisse ?) plutôt que la sortie d’un supposé nouveau modèle.

Pour le Dr Serkan Toto de Kantan Games, qui avait prédit une Switch Pro en 2020, il reste convaincu qu’un modèle boosté au 4K devrait voir le jour en 2021… Il affirme également que la console restera la plus vendue durant l’année à venir et qu’on est en droit d’attendre encore plus de titres inédits en priorité sur la Nintendo Switch. Il rappelle également que la Nintendo Switch est devenu un véritable « produit de la vie courante » pour la majorité des consommateurs, au cours de l’année 2020.

Et enfin, Piers Hardling-Rolls de Ampere Analysis, pense comme ses collègues, que la Nintendo Switch (et la Nintendo Switch Lite) devrait aussi être au top des ventes en 2021. Toutefois, il n’exclut pas que commercialement parlant, une mise à jour de la Nintendo Switch serait à prévoir en 2021.

Pour le reste des thèmes abordés (hors Nintendo), les analystes évoquent également l’impact de la pandémie sur la façon de jouer et mettent en avant le fait que de nombreux jeux orientés social / multi devraient voir le jour en 2021. Le cloud computing est également amener à prendre de l’ampleur et la technologie VR devrait également évoluer et séduire plus de joueurs…

La Nintendo Switch serait donc partie pour, encore, une grande année et il est fort probable qu’une version avec un hardware évolué (cette fameuse Nintendo Switch Pro) devrait débarquer (peut-être après la rentrée 2021 ?) et surtout avec des exclus temporaires pour la console de Nintendo… On attend de voir, mais on y croit très fort de notre côté… !

De notre côté, on a notre NostraLordo pour les prévisions et aussi les attentes de la rédaction (avec un peu de spéculations dedans) que vous pouvez découvrir dans cette article.

Et vous, quelles sont vos spéculations sur le futur de la Nintendo Switch ?