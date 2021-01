Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 5.1.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 5.1.0.

■ Ajout de la Voûte céleste dans le mode Raid céleste

Les rangs 29 à 38, ensemble appelé la Voûte céleste, ont été ajoutés.

○ La Voûte céleste ? En quoi ça consiste ?

La Voûte céleste est un champ de bataille sur lequel les plus puissants du mode Raid céleste s’affrontent au cours d’une féroce compétition. Si un joueur a atteint les rangs 27 ou 28 à la fin de la saison, il commencera la saison suivante au rang 31, la porte d’entrée de la Voûte céleste.

Si un joueur combat dans la Voûte céleste et atteint le rang le plus élevé, le rang 38, à la fin de la saison, il commencera la saison suivante au rang 31, et pourra continuer à combattre dans la Voûte céleste. Néanmoins, si le joueur atteint le rang 37 ou moins à la fin de la saison, il commencera la saison suivante au rang 23.

○ Règles de la Voûte céleste

Les règles de base sont les mêmes que celles du mode Raid céleste. Néanmoins, dans la Voûte céleste, pour chaque victoire au cours de laquelle tous vos alliés ont survécu, vous obtiendrez un bonus de +10 d’altitude. Après l’ascension vers la Voûte céleste, vous pouvez obtenir encore plus de graals héroïques et de dracofleurs en récompense.

Entraînez vos héros pour qu’ils s’améliorent en affrontant des ennemis encore plus puissants et visez le sommet des cieux !

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 5.1.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 1 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 1 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/2/2021 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 1 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 5.1.0. ・ Les parchemins divins : éphémère 12 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 5.1.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Épée d’Arden

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Arden, Chevalier robuste

Bâton printanier

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Genny, Alliée attachante

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent désormais être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Forseti

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lewyn, Sage brise

Arc noble

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hinoka, Guerrière céleste

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Le nombre de cartes de défense est passé de 5 à 15.

○ Bénédictions supplémentaires dans les récompenses quotidiennes

Les bénédictions obtenues lors de votre 1er et 5e combat sont passées chacune de 1 à 3. Vous pourrez donc obtenir jusqu’à 6 bénédictions au cours d’une saison.

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Manoir panique (A/D) : niveau 8

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Titre d’ouverture (démo) » de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light et « Nostalgie (lumière) » de Fire Emblem Fates.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum de certains mécanismes :

・ Épine des ténèbres : niveau 5

■ Mise à jour de Pions de Loki

・ Suite à des ajustements, le nombre de combos ennemis des tours 4 à 6 est légèrement réduit. Ces ajustements s’appliquent à tous les niveaux de difficulté, de Novice à Vétéran.

・ Nous avons ajouté une option « Carte : passer animation » à « Pions de Loki ». Veuillez noter que l’option « Carte : sans animation » dans le menu « Paramètres » sera prioritaire. Cela signifie que si cette option est activée, l’option dans le menu de « Pions de Loki » ne sera pas affichée.

・ Nous avons corrigé des problèmes mineurs.

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Hana, Ninja réfléchie

・ Gall, Chevalier azur

■ Autres modifications

○ Nous avons corrigé l’erreur suivante : lorsqu’un cavalier utilise Mobilité 3 pour se déplacer sous l’effet de Gravité, cette unité pouvait se déplacer dans les tranchées comme s’il s’agissait d’un terrain plat. À partir de la version 5.1.0, les cavaliers utilisant Mobilité 3 pour se déplacer sous l’effet de Gravité ne pourront se déplacer que d’une case dans les tranchées.

○ Nous avons résolu l’erreur suivante : si l’option « Attente : toucher deux fois » était désactivée dans le menu « Paramètres », les joueurs ne pouvaient pas faire patienter leurs unités sur leurs cases sous l’effet de l’aptitude Mobilité. Vous pourrez désormais toucher deux fois pour qu’une unité patiente sur sa case même si l’option « Attente : toucher deux fois » est désactivée, uniquement si celle-ci est sous l’effet de Mobilité.

○ Si un joueur retourne à l’écran d’accueil alors que la tour d’éveil est active, le dialogue de la notification d’accueil apparaîtra désormais. Cette notification peut être activée ou désactivée dans le menu « Paramètres » comme pour les autres événements, comme « Liens d’amitié ».

○ Il sera désormais possible de consulter les descriptions de héros qui s’affichent sur l’écran de chargement grâce au bouton « Puissance » situé sur l’écran d’invocation. De courtes descriptions de héros (pour ceux qui en disposent) peuvent être consultées grâce à l’icône située à côté du nom du héros lorsque celui-ci est sélectionné avec le bouton « Puissance » de l’écran d’invocation.

○ L’affichage des bannières d’événement a été amélioré.

Lorsque toutes les récompenses des événements, tels que la phase de préparation de l’Assaut de Mjölnir ou « Liens d’amitié », ont été récupérées, les bannières cesseront de briller. De plus, pendant la période au cours de laquelle l’échange d’âmes d’éveil est possible, la bannière d’événement de la tour de l’éveil affichera de nouvelles couleurs pour la différentier des événements actifs et inactifs. Elle sera affichée entre les événements actifs et inactifs dans la liste des événements.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !