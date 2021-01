Le succès de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch est toujours aussi vif

On est d’accord, Pikmin 3 Deluxe n’est peut-être pas en train de faire exploser les chiffres de vente comme l’a fait Animal Crossing : New Horizons, mais ce n’est pas un échec, loin de là. Le jeu affiche certains des meilleurs chiffres que la franchise ait jamais vus au Japon.

Avec les chiffres de vente japonais de cette semaine, on sait que Pikmin 3 Deluxe a réussi à se vendre à 499 000 exemplaires physiques. Si l’on considère que le jeu est sorti fin octobre, c’est un chiffre assez impressionnant pour la franchise. Cela fait également de Pikmin 3 Deluxe le jeu le plus aux ventes les plus rapides de la franchise pour le Japon. D’après les données, Pikmin 3 Deluxe sera bientôt le jeu le plus vendu au Japon également. Pikmin 2 s’est vendu à environ 480 000 exemplaires , alors que le Pikmin original en a vendu plus de 500 000 exemplaires. Pikmin 3 Deluxe est à 499k, mais là encore, ce ne sont que des chiffres physiques. Si on y ajoute les ventes eShop, ce qui n’existait pas du temps de la Gamecube, Pikmin 3 Deluxe est déjà le jeu le plus vendu des Pikmin au Japon. De quoi, on l’espère, convaincre Nintendo de relancer la série avec un quatrième opus.