Pokémon fête ses 25 ans avec un incroyable programme musical et des évènements prévus pour l’ensemble de la franchise

Katy Perry est la tête d’affiche de P25 : la musique, un an d’évènements musicaux surprises en collaboration avec des artistes de renom.

Londres, Royaume-Uni, le 13 janvier 2021. Aujourd’hui, The Pokémon Company International ouvre officiellement le bal des célébrations des 25 ans de Pokémon. Franchise emblématique dans le monde du jeu vidéo et du divertissement, adorée par des millions de fans de tous âges et du monde entier, Pokémon est un véritable vecteur de lien social depuis son lancement en 1996. En 2021, Pokémon reste fidèle à cette tradition et s’appuie sur un langage universel qui unit tous les êtres humains : la musique. Katy Perry, l’icône de la musique pop, est en tête d’affiche d’un programme au casting de stars et réalisé en partenariat avec Universal Music Group (UMG), leader mondial dans le domaine de la musique. Ce programme musical sera accompagné d’une série d’évènements dédiés aux fans et en l’honneur des 25 ans de Pokémon. Jeux vidéo, applis mobiles, dessins animés, articles de la marque, et plus encore : ce sont toutes les facettes de la franchise qui se mettront aux couleurs de la fête ! Pour donner le coup d’envoi des célébrations, les fans peuvent découvrir dès aujourd’hui une vidéo sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon qui met en valeur les moments marquants qui ont jalonné les 25 ans de la marque, et invite les fans à un voyage dans les régions du monde des Pokémon.

Une fête mondiale de la musique – P25 : la musique

Une super fête se doit d’avoir une super playlist ! Pour célébrer les 25 ans de Pokémon, The Pokémon Company International s’associe à UMG et à leur division responsable des stratégies de marque, Universal Music Group for Brands, pour faire de 2021 la plus grosse fête Pokémon de l’histoire. Et tout le monde est invité ! Regroupant des stars montantes et des artistes internationaux reconnus, Pokémon travaille avec certains des plus grands noms de la musique pour créer un programme musical appelé P25 : la musique. L’icône de la pop, Katy Perry, a été révélée aujourd’hui comme la première artiste à participer à cette vaste campagne musicale qui durera toute l’année.

« Que ce soit avec les premiers jeux sur Game Boy, les parties du JCC Pokémon à la pause déjeuner, ou encore en partant à l’aventure avec Pokémon GO, Pokémon a toujours fait partie de ma vie. » Je suis même allée au Pokémon Café au Japon quand j’étais en tournée. C’est un honneur d’avoir été choisie pour célébrer une marque qui m’a donné tant de joie ces 25 dernières années, et d’avoir eu la chance de voir évoluer la manière dont elle procure une sorte de joie électrique aux enfants qui m’entourent, et aux enfants du monde entier », nous a confié Katy Perry.

« Katy Perry est en quelque sorte l’incarnation de l’univers Pokémon, car elle partage cette énergie positive, fun et exaltante », nous explique Colin Palmer, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International. « Katy est une ambassadrice de choix pour fêter les 25 ans de Pokémon, et nous avons hâte de partager avec les fans toutes les autres collaborations musicales que nous avons prévues. »

« Nous sommes honorés de célébrer le 25e anniversaire de Pokémon et de contribuer à l’impact culturel important de cette franchise dans le monde entier. Ensemble, nous avons développé un programme qui durera toute l’année et auquel participeront des artistes de tous les labels d’UMG. Il n’y a pas de meilleure façon d’organiser une fête mondiale qu’avec la musique », a déclaré LJ Gutierrez, directeur général d’UMGB.

Plus d’informations sur la participation de Katy Perry aux célébrations, sur les autres artistes à nous rejoindre, et sur le programme P25 : la musique seront annoncées tout au long de l’année.

25 ans d’aventures : un voyage au travers du monde des Pokémon

Depuis les premiers jeux vidéo en 1996, la franchise a révélé une nouvelle région du monde des Pokémon à chaque sortie d’un jeu de la série principale. En 2021, The Pokémon Company International invitera les fans à revivre leur voyage dans chacune de ces régions lors d’un programme qui durera toute l’année. Cette aventure débutera dans la région de Galar, région récemment découverte dans les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, et se terminera par la région de Kanto, la toute première région découverte dans les jeux Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Bleue. Dès aujourd’hui, les fans peuvent se rendre sur le nouveau site Web . Ils y retrouveront toutes les activités de cette célébration qui seront annoncées tout au long de l’année.

Partenariats pour fêter cet anniversaire : programmes et produits

Les aventures Pokémon sont à partager entre amis, The Pokémon Company International s’associe donc avec d’autres marques emblématiques pour que les fans puissent faire la fête toute l’année grâce à des promotions spéciales et des produits uniques. La marque célébrera son 25e anniversaire avec Build-A-Bear Workshop® Levi’s, McDonald’s et d’autres encore ! Les fans pourront également découvrir des produits spéciaux créés à l’occasion de cet anniversaire et signés par des marques telles que Jazwares, Mattel, Funko, Power A, et The Wand Company. D’autres partenaires et leur participation à cet anniversaire seront annoncés tout au long de l’année.

Collection spéciale : Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) est un des piliers de la marque. Les fans découvriront des collections spéciales 25e anniversaire pour le JCC Pokémon au fil de l’année 2021. En attendant, les fans pourront collectionner des cartes grand format de Pikachu et des premiers partenaires Pokémon des différentes régions tout au long de la rétrospective des régions du monde des Pokémon.

Des célébrations partout dans le monde des Pokémon

Les détails révélés aujourd’hui ne sont qu’un aperçu de ce que Pokémon vous réserve en 2021. Avec tous les évènements prévus dans le cadre du 25e anniversaire pour le dessin animé Pokémon, les jeux vidéo Pokémon, les jeux sur mobile, dont Pokémon GO et Pokémon Masters EX, et toutes les autres annonces que fera la marque, les fans auront une année chargée en nouvelles aventures !