Top des ventes de la semaine au Japon

Pas de retour au calme cette semaine, voici le classement des ventes physiques au Japon pour la semaine du 4 au 10 janvier.

Si on pouvais s’attendre à une grosse baisse cette semaine, comme chaque année après le nouvel an, le classement reste 100% Nintendo Switch côté software. Le futur proche est plutôt radieux pour Nintendo puisque un nouvel opus Mario arrive début février, et Bravely Defaut II fin du même mois. De quoi maintenir de bonnes ventes en attendant la bombe que sera Monster Hunter Rise.

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 87.087 / 1.510.537 (-54%)

02./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 45.124 / 6.517.609 (-52%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 44.282 / 2.202.001 (-37%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 34.027 / 3.575.063 (-59%)

05./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 24.189 / 4.092.228 (-56%)

06./06. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 21.086 / 586.089 (-54%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 19.933 / 1.760.384 (-47%)

08./09. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 14.069 / 513.225 (-61%)

09./11. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 13.895 / 3.732.158 (-53%)

10./07. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 12.885 / 1.787.548 (-71%)

Côté harware, la Nintendo Switch est toujours au dessus des 160k, des chiffres très bon qui prouve que la dynamique des fêtes laisse une bonne trace sur la dynamique des ventes. La PS4 retombe assez bas, baisse toujours pas compensée par la PS5 et Sony qui ne fourni toujours pas de stocks.