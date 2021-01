SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium aussi sur Nintendo Switch ?

L’organisme de classification coréen vient de noté une version Nintendo Switch de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium. Rapporté pour la première fois par Gematsu, ce classement est daté d’aujourd’hui (22 janvier 2021) et a été enregistré par SNK et Capcom auprès du Comité officiel de classification et d’administration des jeux de Corée. La version originale de SNK vs. Capcom : The Match of the Millennium est sortie sur Neo Geo Pocket Color en 1999, mais elle pourrait bientôt être rééditée sur Nintendo Switch. Snk a déjà sorti quelques jeux Neo Geo Pocket Color sur Switch dans le passé, il est donc logique qu’une annonce pour la sortie de SNK vs. Capcom : The Match of the Millennium puisse être faite prochainement.

