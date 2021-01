La mise à jour 1.5 de Stardew Valley arrive d’ici peu

Après la sortie de la traduction française et d’une version boîte, Stardew Valley est un titre toujours très suivi par son créateur. La mise à jour 1.5 est arrivée sur PC et sera disponible sur Nintendo Switch début 2021. A quoi s’attendre ?

Ce sera le plus gros ajout en contenu depuis sa sortie avec une nouvelle région Ginger Island dont une nouvelle ferme en bord de mer, idéale pour la pêche. Un mode multijoueur local coopératif jusqu’à 3 joueurs à inviter fait son arrivée afin de recevoir ou de rejoindre des amis et s’entraider.

Il y a tellement d’ajouts avec de nouvelles personnes à rencontrer, nouveaux objectifs, nombreux nouveaux articles, quêtes, secrets, meubles, musiques… Le changlog est très long, vous pouvez voir la longue liste d’ajouts et corrections à cette adresse.

Sur son Twitter, Ape a confirmé que la mise à jour 1.5 pour les consoles, attendue depuis longtemps, est en cours de certification. Il n’a pas pu donner de garantie quant à la date de sortie de la mise à jour, mais il pense que l’estimation initiale de la fin de ce mois ou du début du mois prochain est probable.

Console players: the update is being submitted to certification today. That can take a variable amount of time so I can’t make any guarantee about release date. I still feel that my original estimate of late this month or early next month is likely, though.

— ConcernedApe (@ConcernedApe) January 23, 2021