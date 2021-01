6 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Oui, même le dimanche !

On commence avec du lourd, lLa branche américaine de Nintendo a listé le jeu Republique sur la Nintendo Switch, mais pour le moment, Camouflaj n’a pas confirmé ou démenti son arrivée sur la console de Nintendo. Mais bon, Nintendo annonce une sortie au 25 février 2021.

Flying Hero X est lui bien annoncé et confirmé pour le 4 février à $9.99.



Trailer de la version VR du jeu sur Steam.

SushiParty sortira lui dans 4 jours, le 28 janvier prochain.

Un jeu de tir simple mais exploitable! Ces dernières années, “crevettes” et “thon” se battaient. Cependant, le thon a adopté tous les sushis et apprécie la règle de la galaxie. Les crevettes vont vaincre le thon pour sauver la galaxie! Sushi va sauver la galaxie!

Après avoir sorti en novembre Vera Blanc: Full Moon sur Nintendo Switch, Ratalaika va sortir la suite de son visual novel: Vera Blanc : Ghost In The Castle sera lancé le 29 janvier 2021 pour 5 $ et prendra 68 Mo d’espace disque.

Nouveau trailer pour CROSSBOW: Bloodnight qui sortira sur Nintendo Switch le 29 janvier sur le Nintendo eShop à un prix de 4.99€, 4.99€ aux Etats-Unis.

Et on terminera aujourd’hui avec Tri6: Infinite annoncé pour le 11 février 2021 au prix de 7.99€.

Plongez dans le cyberespace Tri6, évitez les obstacles liés aux procédures et battez les ennemis du virus le plus longtemps possible pour atteindre le sommet des classements mondiaux ! Jouez localement en multijoueur jusqu’à 4 joueurs et rendez la vie difficile à vos amis en utilisant différents powerups comme les missiles et les mines pour les boosts et les sauts.

Caractéristiques :

3 véhicules jouables avec des caractéristiques de direction différentes

11 powerups déverrouillages

Plus de 300 variantes d’obstacles

Classements mondiaux par véhicule sur toutes les plateformes prises en charge

Jusqu’à 4 joueurs en écran partagé

Obstacles :

Plus de 300 variations d’obstacles répartis au hasard et devenant plus difficiles à chaque tour entraîneront des variations infinies de la piste. Et attention, tous les obstacles ne sont pas seulement statiques ! Il y a aussi des véhicules Virus qui circulent sur la piste avec vous, essayant de mettre fin à votre existence.

Les powerups :

En jouant, vous collecterez des électrons qui débloqueront de nouveaux powerups. Ces powerups vous permettront de survivre plus longtemps et de vaincre les constructions du Virus. Ils sont regroupés en deux catégories : les powerups actifs qui sont réutilisables (par exemple, les missiles) et les powerups passifs qui sont consommables (par exemple, le bouclier).

Écran partagé :

Jouez ensemble avec trois amis maximum sur un même Nintendo Switch™. Conduisez la piste, évitez les obstacles et survivez plus longtemps que vos amis. Bien sûr, vous pouvez utiliser tous vos powerups contre eux pour réduire leurs trois vies à zéro.