The Last Story fête ses 10 ans aujourd’hui!

En 2011, un des derniers gros jeux de la Wii sortait au Japon. Une collaboration entre Nintendo et le créateur de la série Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Le studio Mistwalker aura poussé la Wii jusque dans ces derniers retranchement avec l’Action RPG, The Last Story. Il finira par sortir en occident un an après avec une localisation initié par Nintendo of Europe. On aurait aimé vous en parlé aujourd’hui dans le cadre d’une nouvelle annonce pour la Switch mais l’actualité qui suit provient directement du Twitter de Sakaguchi-san. L’homme nous rappelle aussi que le jeu fête aujourd’hui ces 10 ans. Il accompagne cette annonce d’une grande vague de concept art du jeu dans ces premiers stades de développement. Des Concepts Arts qu’il a déjà parfois présenter à quelques occasions mais il est toujours intéressant de les revoir et de continuer à rêver pour un retour de cette licence un jour peut être. On vous laisse visionner tout ça ci-dessous en fêtant un bon 10ème anniversaire à The Last Story.