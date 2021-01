Witcher 3 se sépare sur Nintendo Switch

Si CD Projekt Red propose The Witcher 3 : Wild Hunt au complet sur Nintendo Switch en boite et sur l’eShop, depuis aujourd’hui.

Aujourd’hui, soit près de deux plus tard, l’éditeur propose le jeu seul sans les extensions, et les extensions à l’achat à l’unité.

Toutes les informations sont disponibles juste ici:

À partir d’aujourd’hui (28 janvier), les joueurs du monde entier pourront acheter The Witcher 3: Wild Hunt sur Nintendo Switch soit en optant pour sa Complete Edition contenant le jeu de base, ses extensions ainsi que tous les DLCs gratuits, soit séparément.

Nous avons décidé de changer la façon dont nous vendons le jeu pour permettre à chacun plus de flexibilité. Pour le moment, les deux versions seront disponibles sur le Nintendo eShop, mais la Complete Edition sera finalement retirée et remplacée par The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 3: Wild Hunt — Hearts of Stone et The Witcher 3: Wild Hunt — Blood and Wine en tant que produits séparés.

Ne vous inquiétez pas, même après la suppression de l’édition complète de l’eShop, vous pourrez obtenir l’ensemble complet au même prix qu’auparavant – très prochainement, nous présenterons un ensemble contenant tous les produits. De plus, tous ceux qui possèdent déjà la Complete Edition la conserveront et, pour s’assurer que personne n’achète le jeu pour la deuxième fois par accident, chaque propriétaire de The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (numérique ou physique) recevra 100% de réduction sur le jeu de base et ses extensions sur le Nintendo eShop.

Voici une petite FAQ :

Q : Les sauvegardes multiplateforme Switch et PC fonctionnent-elles toujours ?

A: Oui, les sauvegardes multiplateforme continueront de fonctionner. Gardez à l’esprit que vous devez avoir le même contenu sur la version Switch et PC pour que vos sauvegardes fonctionnent.

Par exemple, si vous avez l’édition Game of the Year sur PC, vous aurez besoin du jeu de base, des extensions et de tous les DLC gratuits sur Switch pour utiliser pleinement la fonction de sauvegardes multiplateforme. De même, vous ne pourrez pas utiliser les sauvegardes de l’édition Game of the Year pour PC si vous n’avez que le jeu de base sur Switch.

Q : Qu’arrivera-t-il à ma version physique ?

R : Les joueurs qui ont acheté la version physique de jeu Complete Edition pourront jouer à leur version du jeu comme avant.

Q : Si je supprime la Complete Edition, pourrai-je toujours la télécharger à nouveau après qu’elle ait quitté la boutique ?

R : Oui, si vous possédez déjà la Complete Edition et décidez de la supprimer, vous pourrez retélécharger le jeu même après l’avoir supprimé du Nintendo eShop.

Q : Mes fichiers de sauvegarde de la Complete Edition fonctionneront-ils sur le jeu de base et ses extensions ?

R : Pas directement, mais vous pouvez les faire fonctionner en les transférant d’abord de Switch vers PC, puis de nouveau vers Nintendo Switch.