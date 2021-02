L’organisme de classification coréen avait noté en janvier une version Nintendo Switch de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium. Cette version est confirmée aujourd’hui. La version originale de SNK vs. Capcom : The Match of the Millennium est sortie sur Neo Geo Pocket Color en 1999, et ressortira donc le 17 février sur la boutique en ligne de la console hybride.