8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec Under Leaves qui est annoncé sur Nintendo Switch.

Un voyage au cœur de la forêt, de la jungle ou dans les profondeurs de l’océan. Trouvez des châtaignes pour les cochons, une chenille pour le crocodile ou une, deux, trois étoiles de mer. Un jeu d’objets cachés plein de couleurs dans le monde des animaux. Under Leaves est un jeu d’objets cachés plein de couleurs dans le monde des animaux. De magnifiques aquarelles réalisées à la main et un environnement sonore relaxant en font une expérience exotique apaisante.

UltraGoodness 2 arrivera sur Nintendo Switch le 12 février pour $4.99 / €4.99.

UltraGoodness 2 est un jeu d’action particulièrement sanglant mettant en scène le combat entre le bien et le mal. Les forces du mal sont en passe d’être mises en pièces dans ce jeu d’action, mais la manipulation du temps est à l’œuvre et le chat blanc toujours présent. Éliminez des ennemis et esquivez des salves de boules de feu ! Serez-vous en mesure d’affronter des hordes d’horribles ennemis, des pièges mortels et de redoutables boss ? Dans UltraGoodness, vous allez vous amuser et vous défouler !

G-Mode Archives: Sorcerian était initialement prévu pour le 4 février 2021 au Japon, mais il a finalement été retardé. G-Mode a maintenant confirmé une nouvelle date de sortie pour le jeu, et il arrivera le 18 février 2021.

Le dernier numéro du Weekly Famitsu a révélé que Dragon Star Varnir arrivera sur Switch au Japon ce printemps. Initialement sorti sur PS4 au Japon en 2018, le jeu a fait son chemin vers l’Ouest l’année suivante et a ensuite été lancé sur Steam peu de temps après.

Pecaminosa sera lancé en mai 2021 sur la Nintendo Switch.

Stealth sortira le 13 février au prix de 5.79€.

Furtivité est le jeu dans lequel vous devez penser ici et maintenant. Chaque retard peut vous coûter un niveau d’échec. Seulement significatives actions, rapides et mouvements brusques vous aideront à arriver à la fin du niveau. Cacher ou éliminer les ennemis en utilisant des bombes sonores, sauver des otages, et cela vous attendent beaucoup plus intéressant dans le monde furtif minimaliste.

Hiding Spot a financé avec succès Beacon Pines, son prochain jeu d’aventure. Le projet a déjà atteint son objectif de financement de 30 000 dollars sur Kickstarter et il reste encore un mois à la campagne.

QUByte Interactive et Minimol Games ont annoncé que leur jeu de puzzle, Knight’s Retreat, sera disponible en version numérique sur l’eShop Switch le 11 février.