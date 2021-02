Buffet à volonté ! Overcooked! All You Can Eat Edition arrive sur Nintendo Switch et PS4

Saint-Ouen, France – 15 février 2021 : Team17, Ghost Town Games, Sold Out et Just For Games sont heureux d’annoncer que la version complète du jeu de coopération culinaire Overcooked! sera bientôt disponible sur Nintendo Switch et Playstation 4 avec Overcooked! All You Can Eat.

Cette édition comprends tous les contenus des deux premiers jeux Overcooked! et leurs DLC, ainsi que le contenu inédit “The Peckish Rises”. Ce contenu supplémentaire inclura sept nouvelles cuisines terrifiantes et trois nouveaux chefs à un roster déjà bien rempli : l’adorable Axolotl, le presque rassis Chef Unbread et l’iconoclaste Overlord Chef Everpeckish.

Sortie le 23 mars 2021.