Battle Brothers, le RPG tactique au tour par tour, débarque sur Nintendo Switch le 11 mars

Précommandez-le dès maintenant pour profiter d’une remise de 15 %

Londres, Royaume-Uni – 18 février 2021 – UKIYO Publishing et Overhype Studios sont fiers d’annoncer que Battle Brothers, leur RPG tactique procédural acclamé par la critique, sortira le 11 mars sur Nintendo Switch. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes et permettent de bénéficier d’une remise de 15 % sur le jeu ainsi que sur tous ses contenus additionnels. Battle Brothers sera disponible au prix de 29,99 $ / 22,99 £ / 27,99 €, ou dans un pack Premium comprenant également les extensions « Beasts & Exploration », « Warriors of the North » et « Blazing Deserts », au prix de 60,98 $ / 50,98 £ / 58,98 €, soit une économie de 5 %. Pour de plus amples informations sur le contenu additionnel, consultez leurs descriptions sur le Nintendo eShop.

Porté par des critiques élogieuses lors de sa sortie sur PC en 2017, Battle Brothers est un RPG tactique au tour par tour, dans lequel les joueurs gèrent leur propre groupe de mercenaires au cœur d’un univers médiéval fantastique. Vous seul décidez qui recruter, où vous rendre, quels contrats accepter et comment superviser votre milice privée. Votre progression se fera au prix du sang, des larmes et de la sueur à mesure que vous vous débattrez pour garantir un équipement décent et une assiette bien garnie à vos hommes et, surtout, pour garder votre compagnie à flot dans ce monde impitoyable.

C’est lors des phases de combat que Battle Brothers brille par son approche stratégique unique. Placez vos personnages sur le champ de bataille, mais assurez-vous que chacun d’entre eux soit correctement équipé, car chaque arme comporte des avantages et des inconvénients qui feront toute la différence contre les hordes que vous affronterez. Brisez les boucliers avec vos haches, étourdissez les ennemis avec votre massue, formez une phalange de lances ou écrasez vos adversaires avec un marteau de guerre. Tout ce que vous entreprenez dans Battle Brothers est définitif, en d’autres termes, si vous perdez un de vos soldats alors il disparaît pour de bon. Et si vous perdez toute votre escouade, alors la partie est finie pour vous ! Le monde de Battle Brothers est dur et sans pitié, de façon à ce que les enjeux soient toujours vitaux, qu’il s’agisse des combats ou de la gestion pécuniaire de vos troupes.

« Battle Brothers a été conçu pour mettre les nerfs des joueurs à rude épreuve dans l’élaboration de leurs stratégies, mais aussi pour générer des aventures épiques. Tout au long de leur périple, ils connaîtront la défaite, le drame et le désespoir, mais ils découvriront aussi l’héroïsme à travers des victoires éclatantes, a déclaré Jan Taaks d’Overhype Studios. Des jeux d’une profondeur et d’une complexité telles que proposées par Battle Brothers sont rares sur Switch, c’est pourquoi ce lancement est extrêmement gratifiant pour nous ! »

« Nous sommes tous rapidement devenus accros à Battle Brothers, et nous savions que c’était un titre parfaitement adapté pour la Switch, qui permet de jouer n’importe quand et n’importe où… même si quelqu’un squatte déjà la télé à la maison, a déclaré Martin Hann d’UKIYO Publishing. Le jeu vous entraîne dans des aventures si palpitantes, que l’avoir à portée de main donne l’impression de bouquiner un bon roman. »