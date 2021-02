EA annonce Knockout City sur Nintendo Switch

Version d’essai gratuite pour la sortie du jeu le 21 mai 2021 sur consoles et PC. Première bêta fermée sur PC via Origin et Steam prévue le 20 février.

REDWOOD CITY, Californie – le 18 février 2021 – Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) et Velan Studios ont dévoilé Knockout City , un jeu multijoueur par équipe riche en action qui apporte compétences, profondeur et style au jeu de ballon prisonnier et le transforme en « BASTON prisonnier » ! Dans Knockout City, les combats intenses sont un style de vie et les joueurs devront savoir lancer, attraper, passer et esquiver dans une expérience divertissante mais très compétitive, dont les surprises les frapperont en pleine tête. Knockout City, le tout nouveau jeu du label EA Originals, sera disponible le 21 mai 2021 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin™ et Steam, ainsi que sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S avec rétrocompatibilité et améliorations des graphismes et des performances. Le jeu sera également compatible cross-play et cross-save entre toutes les plateformes.

« Chez Velan, nous recherchons constamment de nouvelles expériences de jeu », a expliqué Karthik Bala, co-fondateur et PDG de Velan Studios. « Knockout City part d’un concept simple : lancer et attraper un ballon, avant d’y ajouter une couche comprenant une quantité incroyable de compétences, de profondeur et de style, pour aboutir à une expérience multijoueur compétitive, amusante et rafraîchissante. Vous devrez y jouer pour le croire. Ce n’est pas juste du ballon prisonnier, c’est du « BASTON prisonnier ». Depuis que nous avons découvert la magie de ce jeu, nous sommes incapables d’arrêter d’y jouer. Nous avons hâte de partager cette expérience avec certains d’entre vous lors de la première bêta fermée de ce week-end. »

Le combat pour éliminer les équipes rivales peut prendre de multiples formes : 3 contre 3, 4 contre 4 ou mêlées rapides en mode Spectacle de rue, parties avec classement en Championnat ou expérience personnalisée en Partie privée. Dans Knockout City, les joueurs débutent chaque partie sur un pied d’égalité et doivent s’appuyer sur leurs compétences pour dominer la concurrence. Une équipe unie, c’est aussi ce qui fera la différence entre infliger de véritables punitions ou être puni. Le jeu est facile à prendre en main, mais l’entraînement sera essentiel pour maîtriser votre position, votre synchronisation et votre travail d’équipe et imposer votre domination au « BASTON prisonnier ».

Évidemment, une fois que les joueurs maîtriseront les mouvements, ils voudront afficher leur look unique. Les multiples options de personnalisation de Knockout City, apparence, équipement, attitude, type de corps, coiffure, planeur personnalisé, effets KO et provocations, seront là pour combattre avec classe. Ces options ne se limitent pas aux joueurs, mais incluent également les équipes. Avec un maximum de 32 amis en mode multi-plateformes, ils pourront personnaliser le nom, le logo, la bannière de leur équipe et même choisir un véhicule personnalisé pour débarquer dans la bataille.

« C’est un véritable honneur de collaborer avec Velan Studios pour leur tout premier jeu d’EA Originals », a déclaré Steve Pointon, VPS Contenu et Développement Tiers chez Electronic Arts. « Composée de quelques-uns des plus grands créatifs du secteur, le travail de l’équipe sur Knockout City reflète vraiment leur immense expertise et talent. Nous avons hâte que tout le monde y joue et ressente tout ce qui fait de ce jeu une expérience innovante et bourrée d’énergie. »

Les joueurs d’Amérique du Nord et d’Europe pourront jouer au jeu sur PC lors de la première bêta qui aura lieu ce week-end, du 20 au 21 février sur Origin et Steam.

À la sortie du jeu, le 21 mai, les joueurs auront également accès à une version d’essai gratuite pour une durée limitée sur PC via Origin et Steam, PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation®5 et Xbox Series X|S où le jeu sera jouable en intégralité. Dès sa sortie, Knockout City offrira un package multijoueur complet avec cinq cartes multijoueur, un environnement interactif où les joueurs et leur équipe pourront évoluer, six types de ballons, une personnalisation complète des personnages, le cross-play, le cross-save, le mode Spectacle de rue avec cinq playlists de départ, le mode Championnat, le mode Partie privée et la progression Rang de rue complète avec des centaines d’objets cosmétiques. Au-delà de l’incroyable richesse du contenu accessible dès la sortie, Knockout City apportera également une tonne de nouveautés au fil des saisons sans coût supplémentaire. Chaque saison pourra inclure de nouvelles cartes, de nouveaux modes, ballons, événements à durée limitée et bien plus encore.

Les joueurs qui choisiront d’acheter le jeu complet pour 19,99 € pendant l’essai gratuit pourront transférer toute leur progression et recevoir des récompenses cosmétiques supplémentaires, tout en continuant à se battre dans Knockout City. Ceux qui achèteront le jeu après la période d’essai pourront toujours transférer toute leur progression.

Pour en savoir plus sur Knockout City et sur comment vous inscrire pour avoir une chance d’être sélectionné(e) pour la bêta fermée* sur PC, rendez-vous sur : http://www.ea.com/games/knockout-city. Suivez le jeu sur Twitter ou rejoignez le Discord Knockout City.

*Des conditions et restrictions sont applicables. Pour plus de détails, voir https://www.ea.com/fr-fr/games/knockout-city/closed-beta.