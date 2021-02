Top des ventes de la semaine au Japon: Une sortie écrasante pour Mario + Bowser’s Fury

La semaine 7 a vu la sortie de plusieurs jeux dont un assez attendu qui a réussi à sortir Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! du podium : Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Ce portage amélioré est bien mieux parti que l’original sur Wii U, avec pas moins de 250 018 exemplaires vendues (uniquement physique). En comparaison, le jeu ne s’est vendu qu’à 106 967 exemplaires au lancement (602 234 exemplaires LTD) sur Wii U. Le portage Nintendo Switch n’aura aucun mal à se vendre plus que la version Wii U, et se vendra bien au-delà d’un million d’unités au total (surtout si l’on tient compte des ventes numériques). La deuxième sortie de cette semaine est Little Nightmares II, qui connaît également un excellent départ avec 35 000 exemplaires vendus (dont 24 470 exemplaires pour la version Nintendo Switch). En comparaison, le premier jeu s’est vendu à plus de 12 000 exemplaires au lancement (19 000 exemplaires en version LTD). La version Nintendo Switch de la suite a réussi à se vendre plus durant sa première semaine que le jeu original sur les deux plateformes sur lesquelles il est sorti tout au long de sa vie.

01./00. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 250.018 / NEW

02./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 46.638 / 1.892.677 (-17%)

03./00. [NSW] Little Nightmares II <ADV> (Bandai Namco Entertainment) {2021.02.10} (¥3.600) – 24.470 / NEW

04./02. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 24.261 / 2.370.359 (-19%)

05./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 16.379 / 6.641.405 (-14%)

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 16.354 / 3.672.494 (-8%)

07./00. [PS4] Little Nightmares II <ADV> (Bandai Namco Entertainment) {2021.02.10} (¥3.600) – 11.163 / NEW

08./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.139 / 1.817.064 (+5%)

09./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.087 / 4.155.990 (-16%)

10./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.324 / 3.963.878 (+0%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch ont dépassé les 100 000 exemplaires, avec 109 615 exemplaires vendus. Elles a été boostée par la sortie de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et du modèle spécial Nintendo Switch, bien qu’il semble que les livraisons de ce dernier aient été assez limitées. En comparaison, la Nintendo Switch s’est vendue à 80 312 unités l’année dernière au cours de la même semaine. La semaine suivante, des pénuries sont apparues et ont perturbé les ventes de manière spectaculaire (les ventes ont chuté de 50 % semaine après semaine, malgré une demande toujours croissante en raison de la sortie d’Animal Crossing : New Horizons).