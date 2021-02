Vidéo comparative pour The Outer Worlds (Nintendo Switch) version 1.0.3 vs 1.0.2

Il n’y a pas si longtemps, The Outer Worlds version Nintendo Switch a reçu une nouvelle mise à jour en plus de l’extension Peril on Gorgon. Voici une vidéo comparant le dernier patch et le précédent ainsi que le gameplay du DLC.

The Outer Worlds : Péril sur Gorgone est la première extension scénarisée du RPG de science-fiction primé et encensé par la critique d’Obsidian Entertainment et de Private Division. Après avoir trouvé un bras amputé et un message cryptique, l’équipage de l’Imposteur se retrouve sur l’astéroïde Gorgone, ancien site de l’un des projets scientifiques les plus ambitieux, mais aussi désastreux d’Halcyon, utilisé désormais comme repaire pour les monstres et maraudeurs hors-la-loi. La riche misanthrope Minnie Ambrose dépêche l’équipage dans le but de trouver des réponses sur le docteur Olivia Ambrose, sa mère, mais aussi directrice décriée du projet tombé à l’eau. Toutefois, les membres se retrouvent vite mêlés à un complot qui va changer à jamais le cours de la colonie.